Jovica Stanišić zatražio puštanje na slobodu

29.04.2026 18:54

Јовица Станишић затражио пуштање на слободу
Foto: Printscreen/Youtube

Nekadašnji šef Službe državne bezbjednosti (SDB) Jovica Stanišić, kojeg je Međunarodni mehanizam za krivične sudove osudio na 15 godina zatvora zatražio je prijevremeno puštanje na slobodu i uputio izvinjenje za svoje zločine.

U podnesku Stanišića upućenom Mehanizmu se navodi kako je postupak protiv njega započeo je njegovom dobrovoljnom predajom i prvim pojavljivanjem pred MKSJ u junu 2003. godine.

U zahtjevu stoji da je na dan 10. marta ove godine Stanišić proveo ukupno oko 3.650 dana, odnosno deset godina u pritvoru, što predstavlja dvije trećine izrečene kazne.

"Stanišić ne traži saosjećanje, već samo određeno razumijevanje i malo milosti. Ima 76 godina i narušenog je zdravlja. Prijevremeno puštanje na slobodu omogućilo bi mu mali, ali neprocjenjiv, posljednji period života kod kuće sa suprugom i sinom te u svojoj zajednici. Nasuprot tome, odbijanje ovog zahtjeva najvjerovatnije bi ga osudilo na usamljenu smrt u udaljenom zatvoru", istaknuto je u zahtjevu, prenosi BIRN.

