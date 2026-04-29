Jovica Stanišić zatražio puštanje na slobodu

Nekadašnji šef Službe državne bezbjednosti (SDB) Jovica Stanišić, kojeg je Međunarodni mehanizam za krivične sudove osudio na 15 godina zatvora zatražio je prijevremeno puštanje na slobodu i uputio izvinjenje za svoje zločine.

U podnesku Stanišića upućenom Mehanizmu se navodi kako je postupak protiv njega započeo je njegovom dobrovoljnom predajom i prvim pojavljivanjem pred MKSJ u junu 2003. godine.

U zahtjevu stoji da je na dan 10. marta ove godine Stanišić proveo ukupno oko 3.650 dana, odnosno deset godina u pritvoru, što predstavlja dvije trećine izrečene kazne.

"Stanišić ne traži saosjećanje, već samo određeno razumijevanje i malo milosti. Ima 76 godina i narušenog je zdravlja. Prijevremeno puštanje na slobodu omogućilo bi mu mali, ali neprocjenjiv, posljednji period života kod kuće sa suprugom i sinom te u svojoj zajednici. Nasuprot tome, odbijanje ovog zahtjeva najvjerovatnije bi ga osudilo na usamljenu smrt u udaljenom zatvoru", istaknuto je u zahtjevu, prenosi BIRN.