Mehanizam u Hagu traži novi izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do petka, 1. maja, sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojima se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja, saopšteno je iz Mehanizma.

"U izvještaj da se unese i stepen u kojem se može procijeniti životni vijek generala Mladića, adekvatnost njege koju dobija u pritvorskoj jedinici UN ili zatvorskoj bolnici u skladu sa postojećim direktivama o njezi, te pitanja pokrenuta u ranijim izvještajima. U trenutnim okolnostima prikladno je da se zatraži dodatno mišljenje stručnjaka kako bi se utvrdilo da li postoje humanitarne osnove za puštanje generala Mladića iz zdravstvenih razloga", navedeno je u izvještaju.

Desilo se upravo ono što je u izjavi za ATV Darko Mladić rekao da očekuje. A to je da će Mehanizam angažovati eksperta kao u slučaju privremenog puštanja general pukovnika Nebojše Pavkovića. Očekuje brzu odluku Haga. O zdravstvenom stanju generala Mladića danas novih informacija nema ni njegov sin koji za ATV kaže da mu nije omogućen telefonski razgovor sa njegovim ocem, kao što je to bilo prethodnih dana. Još jednom ponavlja jasan stav ljekara o stanju njegovog oca.

"Ja sam tražio da me pozovu u 11 da možemo da se čujemo. Nismo dobili taj poziv. Tako da ništa novo nemamo. Oni su rekli da je hitno potrebno premeštanje u pravu bolnicu u Srbiji. Da je on umirući pacijent. Da mu je potrebno uključiti sve moguće mjere koje tamo nisu na raspolaganju. I on ne može da ih dobije. Naši lekari i UN lekari se slažu da je on na kraju života i da je stanje kritično. Nije to neka tajna, ja sam to rekao", rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Darko Mladić kaže i da se njegov otac već suočavao sa teškim zdravstvenim situacijama, ali da je sve slabiji i da sadašnje stanje ne može da iznese. Za patriote RS Haški tribunal u slučaju Ratka Mladića gazi sva akta i norme. Poručuju da je Ratko Mladić po Tribunalu kriv, po njima osuđen i po njima izdržava kaznu, ali da zaslužuje adekvatnu njegu.

"Naš stav, naš odnos i naša podrška svim nastojanjima da se naš heroj general Ratko Mladić pusti iz neprijateljskog Rezidualnog mehanizma ili nasljednika Haškog tribunala u Srbiju ili neku drugu zemlju gdje bi mu se pružila adekvatna zdravstvena zaštita. Jer su svi relevantni faktori i sa naših prostora i iz svijeta rekli da ne postoje uslovi u Haškom tribunal da se pruži adekvatna zdravstvena njega i da su doveli čovjeka bukvalno da je u procesu umiranja samo zbog toga što mu nije pružena adekvatna njega ni pomoć", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske.

Podršku generalu Vojske RS pružaju i njegovi saborci. Iz Boračke organizacije RS poručuju da je jasno kao dan da general Mladić treba da bude pušten na liječenje. Tribunal optužuju da neljudsko postupanje.

"Haški tribunal se od postanka prema Srbima ponašao jednako odnosno nije prema Srbima i drugima. Evo na kraju komandanta Mladića koji je na samrti ne dozvoljavaju da se liječi u Srbiji, ne dozvoljavaju da izađe u zadnjim danima svog života. Smatramo da je to nešto što je nehumano, neljudski", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

"Ja sam neko ko je imao priliku da bravi u posjeti našem generalu i mislim da je vam svakog komentara njihov neljudski odnos prema čovjeku koji je u takvom zdravstvenom stanju", rekao je Lazar Blagojević, opštinska boračka organizacija Šamac.

Dugo se čekao bilo kakav odgovor iz Haga. Sada se loptica prebacuje na nezavisne eksperte koji će dati svoj sud o zdravstvenom stanju generala Mladića. Ali i oni treba da izvrše uvid u dokumentaciju i pregledaju generala, te daju svoje mišljenje. Izvještaj po nalogu predsjednika suda treba da bude gotov do petka, a onda se čeka njena odluka. A niko ne zna Koliko će njoj biti potrebno da odluči.