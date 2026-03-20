Za šetnju pasa bez povoca kazna i do 10.000 evra

ATV

20.03.2026

13:14

За шетњу паса без повоца казна и до 10.000 евра
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Na ostrvu Silt na sjeveru Njemačke, u Sjevernom moru, počela je sezona gniježđenja i odgajanja mladunčadi, zbog čega psi moraju uglavnom da budu na povocu, za nepoštovanje pravila predviđene su kazne od 50 do 200 evra, a u težim slučajevima i do 10.000 evra, upozoravaju nadležni.

Portparol ostrvske uprave, Florian Korte, objasnio je za Bild da sezona gniježđenja traje od 15. marta do 15. jula.

Posebna pažnja posvećena je zaštićenim staništima, poput Flora-Fauna-Habitat "Flughafen", gdje je strogo obavezno držanje pasa na povocu.

Slobodno kretanje pasa dozvoljeno je samo na označenim i ograđenim površinama, uključujući plaže i posebne lokacije u Vesterlandu, prenosi Tanjug.

Sedam pejzažnih čuvara nadgleda poštovanje pravila i redovno patrolira ostrvom.

U zaštićenim područjima i na nasipima psi moraju biti na povocu tokom cijele godine.

Korte je dodao da izmet pasa može da sadrži parazite poput glista i ugrozi druge životinje.

On ističe da je cilj zaštita rijetkih ptica, mladih zečeva i srndaća, kao i očuvanje osjetljivih travnatih površina, koje se od aprila koriste i za ispašu ovaca.

U Njemačkoj ne postoji jedinstvena kaznena politika za kršenje pravila o povodcima tokom sezone gniježđenja: visina kazne se razlikuje po saveznim pokrajinama i opštinama - u Hamburgu ide do 600 evra, dok u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji može biti i do 5.000 evra.

