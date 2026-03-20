Najmoćniji narko-kartel svijeta dobio nedodirljivog vođu

Nakon ubistva narko-bosa Nemesija “El Menča” Osegere početkom marta, njegov posinak rođen u Kaliforniji počeo je da preuzima vođstvo Kartela Halisko Nova generacija, rekli su meksički i američki zvaničnici.

Ali to što se na čelu meksičkog narko-kartela sada, po svemu sudeći, nalazi američki državljanin, moglo bi SAD-u otežati posao suzbijanja trgovine drogom.

41-godišnji Huan Karlos Valensija Gonzales tako je sljedeći član porodice Valensija iz zapadnog Meksika na čelu organizacije poznate po paravojnim sposobnostima i teritorijalnim osvajanjima.

Američke obavještajne agencije sada bi mogle imati problema u prikupljanju ličnih podataka o Valensiji Gonzalesu zbog njegovog mjesta rođenja, a time bi saradnja između meksičke predsjednice Klaudije Šeinbaum i Vašingtona mogla upasti u dodatne poteškoće, piše "The Wall Street Journal".

Naime, prema pravilima za nadzor Amerikanaca u inostranstvu, SAD mora dobiti odobrenje državnog tužioca te uvjeriti tajni sud za nadzor stranih obavještajnih aktivnosti da Valensija Gonzales djeluje kao “agent strane sile”, poput međunarodne terorističke grupe. Iako se to može riješiti, potrebne procedure mogle bi usporiti operacije, a policijski istražioci mogli bi imati ograničena sredstva kada rade sa američkim državljanima jer Meksiko ne dozvoljava sprovođenje operacija na svojoj teritoriji.

Klopka za El Menča

U eliminaciji El Menča ključan je bio nadzor dronovima koji je obavila Centralna obavještajna agencija. Meksička vojna obavještajna služba identifikovala je muškarca bliskog jednoj Osegerinoj ljubavnici, koji ju je odveo u Tapalpu, vikend-odredište u zapadnom Meksiku, rekao je ministar odbrane Rikardo Trevilja.

Na zahtjev Meksika, CIA je postavila nenaoružani dron Predator iznad kompleksa u Tapalpi, gdje je zabilježeno kako muškarac izlazi iz vozila i srdačno grli Osegerinu ljubavnicu. Obavještajci su zaključili da je to morao biti sam Osegera - jer ko bi se inače usudio biti toliko blizak sa djevojkom narko-bosa? U roku od nekoliko sati meksičke specijalne snage upale su u sklonište i ubile Osegeru i osam njegovih tjelohranitelja.

No državljanstvo Valensije Gonzalesa moglo bi biti problem ako Donald Tramp sprovede svoju namjeru o likvidaciji meksičkih narko-bosova.

“Može li vlada ubiti američkog državljanina u inostranstvu ili čak kod kuće bez suđenja ako ga smatra prijetnjom?”, pita se Stiven Keš, bivši zvaničnik CIA-e i savjetnik u administraciji Džoa Bajdena.

Za vrijeme administracije Baraka Obame, napadi dronovima CIA-e ubili su nekoliko američnih državljana, uključujući Anvara al-Avlakija, imama rođenog u Novom Meksiku koji je postao vođa jemenskog ogranka Al-Kaide. Obamin pravni tim tvrdio je da je ubistvo bilo nužan čin samoodbrane, jer je al-Avlaki zbog svoje operativne uloge bio legitiman vojni cilj prema američkom i međunarodnom pravu.

Privatno su zvaničnici priznali da su još dvojica ubijenih Amerikanaca, uključujući al-Avlakijevog maloljetnog sina, stradali slučajno. Tužba za nezakonitu smrt koju su podnijeli rođaci odbačena je, uz obrazloženje da bi sud time neprimjereno ulazio u područje izvršne i vojne strategije.

Otkako je Trampova administracija označila osam latinoameričkih kriminalnih grupa kao terorističke organizacije, američka vojska ubila je više od 150 osoba koje naziva “narko-teroristima” na gliserima u Karibima i istočnom Pacifiku. Organizacije za ljudska prava tvrde da je riječ o vansudskim egzekucijama.

Predsjednica Šeinbaum i visoki meksički zvaničnici odbili su predloge o smrtonosnim vojnim akcijama SAD-a na meksičkom tlu, pa SAD zasad nije napadao brodove u teritorijalnim vodama Meksika.

Ipak, visoki članovi Trampove administracije i dalje vrše pritisak, ističući da je čak šest meksičkih kartela dobilo oznaku terorističkih organizacija. Nakon talasa nasilja koji je uslijedio nakon Osegerine smrti, Tramp je nazvao Šeinbaum i ponudio slanje američkih snaga za borbu protiv kartela, ali ga je ona odbila kazavši kako je meksička vojska brzo uspostavila red.

Na predstavljanju bezbjednosne inicijative “Shield of the Americas” na Floridi, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stiven Miler izjavio je da “ne postoji krivičnopravno rješenje za problem kartela” te da se oni mogu poraziti samo vojnom silom, “kao što smo se borili protiv Al-Kaide i ISIS-a”.

Meksički zvaničnici tvrde da je administracija Klaudije Šeinbaum sada na tački bez povratka. Ovog ljeta u Gvadalahari će se igrati utakmice Svjetskog prvenstva, u regiji gdje kartel ima dominantan uticaj.

“Krenuli smo ovim putem i nema povratka”, rekao je jedan zvaničnik. “U suprotnom, mogu nas sve pobiti.”

Mnogi Meksikanci strahovali su da će borba za nasljeđe unutar kartela pokrenuti novi talas nasilja. Naime, organizacija zarađuje milijarde od krijumčarenja kokaina, metamfetamina i fentanila prema SAD-u, ali i od ilegalne prodaje goriva i prevara američkih penzionera putem turističkih aranžmana, pa je jasno zašto joj mnogi žele biti na čelu.

Ipak, sada se smatra da Valensija Gonzales ima najveći legitimitet da preuzme kartel i spriječi njegov raspad, kaže bezbjednosni analitičar Eduardo Gerero. Najstariji Osegerin sin, Ruben Osegera Gonzales, nije mogao preuzeti vođstvo jer je prošle godine osuđen na doživotni zatvor u SAD-u.

Kako bi se očuvalo poslovanje kartela, komandanti ipak nisu krenuli u osporavanje Valensijinog uspona, a među njima je bio i Audias “Baštovan” Flores, za kojim američka agencija DEA nudi nagradu od 5 miliona dolara.

Valensija Gonzales, poznat i po nadimcima “Baldy”, “Bimbo” i “R-3”, rođen je u Santa Ani u Kaliforniji i za njim je takođe raspisana nagrada od 5 miliona dolara. Može se reći da je pravi “plemić” kad je u pitanju trgovina drogom jer mu i otac i majka dolaze iz tog miljea. Njegov otac Armando Valensija Kornelio bio je osnivač kartela Milenio, dok je majka Rosalinda Gonzales Valensija bila povezana sa finansijskim krilom kartela poznatim kao “Kuinis”.

Kao i u drugim meksičkim kriminalnim porodicama, poput sinova “El Čapa” Guzmana, i ovdje se vlast prenosi unutar porodice. Valensiju Gonzalesa opisuju kao izuzetno nasilnog, no očekuje se da će pokušati da se pritaji kako bi izbjegao pažnju američkih vlasti.

Kartel Halisko poznat je po vojnoj obuci svojih ubica i odgovoran je za smrt više od 100 državnih zvaničnika, uključujući bivšeg guvernera. Godine 2015. čak su oborili vojni helikopter. Prije šest godina pokušali su da ubiju tadašnjeg šefa bezbjednosti Meksiko Sitija Omara Garsiju Harfuča, ispalivši više od 400 metaka na njegovo vozilo. Preživio je i danas vodi borbu protiv organizovanog kriminala.

U posljednjim godinama nastalo je više od dvadeset “narko-balada” koje veličaju Valensiju Gonzalesa.

“Ako si na njegovoj dobroj strani, jako je dobar, ali ako si na lošoj - on je sam đavo”, kaže jedna.

Druge pjesme upozoravaju na moguće krvave sukobe:

“Kada je šef pao, počela je oluja… Prazan prijesto donosi katastrofu.”

Stanovnici Tapalpe svjedoče da bi se svakih nekoliko mjeseci pojavile kolone džipova sa tamnim staklima, znak dolaska narko-bosova. Internet bi tada često nestajao.

“Bilo je očigledno kad je bio u gradu”, rekao je jedan penzioner.

Na ulazu u imanje gdje se Osegera skrivao nalazi se velika gvozdena kapija sa motivom dva pijetla - njegovim zaštitnim znakom. Tramo je i ubijen nakon žestokog okršaja. Nedaleko su pronađeni spaljeni automobili i tragovi borbe. U kućama su ostali razbacani predmeti, dok su čaure metaka svjedočile o sukobu.

I pored svega, karteli i dalje imaju podršku dijela lokalnog stanovništva.

“Čine više za ljude nego vlada”, kaže jedan radnik, piše Jutarnji.hr.