Logo
Large banner

Novo lice m:tel IPTV-ja stiže na vaše ekrane

Autor:

ATV

20.03.2026

11:52

Komentari:

0
м:тел ИПТВ
Foto: m:tel PR

Od 25. marta počinje postepeno uvođenje modernijeg i intuitivnijeg TV iskustva.

Uz dolazak još bogatijeg sportskog sadržaja, novih Arena Sport kanala i Evrolige, m:tel IPTV ulazi u novu eru. Već od 25. marta počinje postepeno uvođenje unaprijeđene platforme, koja donosi modernije, brže i intuitivnije TV iskustvo.

Moderan dizajn koji se lako koristi

Novi interfejs donosi savremen, animiran dizajn, uz zadržane prepoznatljive elemente na koje ste navikli. Navigacija je pojednostavljena, a cjelokupno iskustvo inspirisano je vodećim Smart TV rješenjima, kako biste se snašli odmah, bez dodatnog prilagođavanja.

Sadržaj koji dolazi do vas

Zaboravite na dugo pretraživanje. Platforma vas intuitivno vodi do sadržaja koji želite da gledate: od aktuelnih filmova i serija do najgledanijih emisija. Nova epizoda omiljene serije ili preporuka baš po vašem ukusu dočekaće vas već na početnom ekranu.

Unaprijeđeni TV vodič i personalizacija

TV vodič donosi jasan pregled svih kanala, uključujući i one na koje trenutno niste pretplaćeni, olakšavajući otkrivanje novih sadržaja. Uz dodatne opcije personalizacije, TV iskustvo možete u potpunosti prilagoditi sebi.

Pametni vidžeti za svakodnevno gledanje

Redizajnirani vidžeti omogućavaju brži pristup informacijama i dodatnim funkcijama, čineći svakodnevno gledanje televizije još jednostavnijim i ugodnijim.

Od 25. marta, novi izgled m:tel IPTV platforme biće postepeno uvođen korisnicima, kako bi prelazak protekao jednostavno i bez prekida u gledanju omiljenog sadržaja. Za sva pitanja i dodatne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatan broj 0800 50 000, dostupan 24/7.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

m:tel

m:tel IPTV

Novi izgled TV platforme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Промјене у ИРБ: Директни пласмани кредита грађанима

Društvo

Promjene u IRB: Direktni plasmani kredita građanima

3 h

0
Зашто је данас најмоћнији датум у години

Društvo

Zašto je danas najmoćniji datum u godini

6 h

0
Муслимани обиљежавају Рамазански бајрам

Društvo

Muslimani obilježavaju Ramazanski bajram

6 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner