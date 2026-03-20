Novo lice m:tel IPTV-ja stiže na vaše ekrane

20.03.2026
Od 25. marta počinje postepeno uvođenje modernijeg i intuitivnijeg TV iskustva.
Uz dolazak još bogatijeg sportskog sadržaja, novih Arena Sport kanala i Evrolige, m:tel IPTV ulazi u novu eru. Već od 25. marta počinje postepeno uvođenje unaprijeđene platforme, koja donosi modernije, brže i intuitivnije TV iskustvo.
Novi interfejs donosi savremen, animiran dizajn, uz zadržane prepoznatljive elemente na koje ste navikli. Navigacija je pojednostavljena, a cjelokupno iskustvo inspirisano je vodećim Smart TV rješenjima, kako biste se snašli odmah, bez dodatnog prilagođavanja.
Zaboravite na dugo pretraživanje. Platforma vas intuitivno vodi do sadržaja koji želite da gledate: od aktuelnih filmova i serija do najgledanijih emisija. Nova epizoda omiljene serije ili preporuka baš po vašem ukusu dočekaće vas već na početnom ekranu.
TV vodič donosi jasan pregled svih kanala, uključujući i one na koje trenutno niste pretplaćeni, olakšavajući otkrivanje novih sadržaja. Uz dodatne opcije personalizacije, TV iskustvo možete u potpunosti prilagoditi sebi.
Redizajnirani vidžeti omogućavaju brži pristup informacijama i dodatnim funkcijama, čineći svakodnevno gledanje televizije još jednostavnijim i ugodnijim.
Od 25. marta, novi izgled m:tel IPTV platforme biće postepeno uvođen korisnicima, kako bi prelazak protekao jednostavno i bez prekida u gledanju omiljenog sadržaja. Za sva pitanja i dodatne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatan broj 0800 50 000, dostupan 24/7.
