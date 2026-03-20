Drama na gradilištu: Dvije žene se zabarikadirale na kranu

Zbog izostanka odgovora stanodavaca dotiranih stanova, dvije žene su se jutros u 6.30 časova zabarikadirale na građevinskom kranu u Nici, javljaju francuski mediji.

Prema dostupnim informacijama, one traže da im se dodjeli socijalni dotirani stan, pošto, uprkos brojnim dopisima upućenim nadležnim službama, nisu dobile odgovor, zbog čega su se odlučile na ovaj potez, prenosi televizija BFM Nica.

Njihovi članovi porodice, koji su bili upoznati sa planom, nalaze se na licu mjesta da bi im pružili podršku.

Na licu mjesta se nalaze i gradonačelnik Nice Kristijan Estrosi, kao i njegov prvi zamjenik i predsjednik organizacije Stambena agencija Azurne obale Antoni Bore.

Angažovani su policija i vatrogasci, a na licu mjesta je i specijalna jedinica za krizne situacije RAID.