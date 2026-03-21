Европа више није безбједна: Иран је лансирао ракету за коју се мислило да је немају

21.03.2026
Иран је извршио ракетни напад балистичким пројектилима на британску војну базу на Острвима Чагос, што је појачало страхове да су главни европски градови сада у домету још једног напада екстремистичког режима.
Двије балистичке ракете испаљене су према Дијегу Гарсији, бази у Индијском океану коју заједнички користе САД и Велика Британија, у ноћи између петка и суботе.
Ова значајна ескалација непријатељстава догодила се само неколико сати након што је Кир Стармер дао дозволу Доналду Трампу да користи бомбардере базиране у Великој Британији за пријетње према Ормуском мореузу.
Извори наводе да је једна од ракета отказала током лета, док је друга пресретнута од стране америчког ратног брода, што се сматра првим нападом на ову базу.
Стручњаци за одбрану истичу да је инцидент значајан јер означава прву употребу ракета средњег домета у овом конфликту — пројектила који могу да пређу знатно веће удаљености него што се раније знало да Иран посједује.
Дијего Гарсија налази се на око 3.800 километара од Ирана, што доводи у питање раније тврдње режима да његове балистичке ракете имају домет до 2.000 километара.
Стручњаци упозоравају да, уколико је Иран заиста демонстрирао веће способности, ракетна пријетња сада може обухватити већину главних градова Западне Европе.
То укључује и Париз, удаљен око 4.198 километара од Техерана, док се Лондон налази на „ивици рањивости“, на приближно 4.435 километара.
Ова анализа долази у тренутку када генерал сер Ричард Баронс оцјењује да је моћ Ирана можда „систематски потцијењена“.
Бивши шеф снага осврнуо се на питања да ли је Трамп био у праву када је критиковао улогу Велике Британије, или су противници рата у праву када тврде да је земља увучена у сукоб.
„Обоје може бити тачно. Рат не прати унапријед задат сценарио, а непријатељ увијек има свој глас — у овом случају Иран, који је систематски потцијењен. Начин на који се конфликт развија сада доводи британске интересе и интересе наших савезника у ризик. Потпуно игнорисање више није опција, чак и ако су почетне одлуке биле другачије“, рекао је он.
Додао је да Велика Британија помаже САД у „примјени војне силе“, наглашавајући да постоје обавезе према савезнику, те да је, иако се у почетку можда није сматрало добром идејом, сада укљученост неизбјежна.
Стручњак за спољне послове Наваф Ал-Тани такође је реаговао на напад на Дијего Гарсију, тврдећи да је дугогодишња процјена о иранским ракетним способностима „управо срушена“.
Према његовим ријечима, ракета која је стигла до Дијега Гарсије указује на домет од око 4.000 километара, што превазилази класични средњи домет и улази у категорију балистичких ракета средњег домета (IRBM).
То представља стратешки помак јер, како наводи, „Париз улази у домет, а Лондон се приближава ивици рањивости, у зависности од локације лансирања и терета“.
Иран је уочи напада упозорио да је Кир Стармер довео британске животе „у опасност“, дозволивши Трампу да користи бомбардере Б-52 и друге авионе са база РАФ Ферфорд и Дијего Гарсија за нападе на иранске ракетне положаје.
Петак увече означио је почетак треће седмице конфликта, што се поклопило са ударима америчких и израелских снага на постројење за обогаћивање урана у Натанзу, при чему није забиљежено цурење радиоактивности.
Министарство одбране описало је иранске акције против војне базе као „пријетњу“ британским интересима, наглашавајући да РАФ авиони и други британски војници настављају да штите особље у региону.
Дијего Гарсија има велики стратешки значај за САД и дуги низ година служи као полазна база за операције на Блиском истоку, са великим аеродромом, складиштима горива, радарским системима и дубоком луком.
САД и Израел тврде да је главни циљ војних акција против Ирана спречавање развоја нуклеарног оружја.
Напади Ирана на Дијего Гарсију долазе у тренутку појачаних страхова од раста цијена нафте и гаса, изазваних сукобом између САД, Израела и Ирана.
