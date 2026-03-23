Cijena nafte pala na 111,25 dolara

Na najvećim azijskim berzama danas je zabilježen nagli pad vrijednosti akcija, prenijeli su svjetski mediji.

U izveštajima se navodi da je vijednost akcija na azijskim berzama naglo pala nakon što su SAD i Iran uputili prijetnje da će intenzivirati oružani sukob koji ulazi u četvrtu nedjelju, prenosi Bi-Bi-Si.

U izvještajima se navodi da cijene nafte fluktuiraju, pri čemu je cijena Brent sirove nafte pala za 0,8 odsto na 111,25 dolara (96,42 evra) po barelu, dok je cijena američke nafte ostala uglavnom nepromijenjena na 98,18 dolara (85,09 evra).

Japanski Nikkei 225 je pao za 4,8 odsto u prvim jutrošnjim berzanskim transakcijama, dok je indeks Kospi u Južnoj Koreji zabilježio pad od preko 5,5 odsto.