Kriza: Poznati lanac odlazi u stečaj - više od 1.000 radnika dobija otkaz

21.03.2026

14:10

Криза: Познати ланац одлази у стечај - више од 1.000 радника добија отказ
Foto: Unsplash

Čak 44 od ukupno 87 poslovnica njemačkog specijalizovanog lanca Hammer nalazi se pred gašenjem zbog čega su počele totalne rasprodaje proizvoda.

Situacija u njemačkom lancu specijalizovanih prodavnica Hammer značajno se pogoršala. Čak 44 od ukupno 87 poslovnica suočeno je sa zatvaranjem, uprkos ranijim planovima koji su obećavali stabilizaciju i novi početak.

Naime, od 1. oktobra 2025. godine bilo je predviđeno da lanac započne novu fazu poslovanja uz podršku konzorcijuma investitora. Međutim, umjesto očekivanog oporavka i razvoja, kompanija je primorana da organizuje veliku rasprodaju usljed gašenja brojnih prodavnica.

Šta je "Hammer"

Hammer je specijalizovan za opremanje enterijera i kućni tekstil. Matična kompanija Brüder Schlau GmbH & Co. KG proglasila je stečaj još u junu 2025, a novi udarac uslijedio je krajem januara 2026. kada je i novoosnovana kompanija podnijela zahtev za stečaj sudu u Bilefeldu.

Stečajni postupak u aprilu

Kako je izjavio portparol privremenog stečajnog upravnika Mejera, trenutno nema zainteresovanih da nastave sa modelom specijalizovanih prodavnica.

- Za otprilike polovinu filijala trenutno nema zainteresovanih koji bi željeli da nastave sa ovim modelom specijalizovanih prodavnica - izjavio je portparol privremenog stečajnog upravnika Stefana Mejera, prenosi Fenix Magazin.

U tim poslovnicama već je pokrenuta totalna rasprodaja. Sudbina oko 1.100 zaposlenih je neizvjesna, iako su njihove plate obezbijeđene putem Savezne agencije za rad do kraja marta 2026. godine.

Uprkos tome što je kontaktirano više od 300 potencijalnih investitora, odziv je bio veoma slab.

Kompanije ulažu milione dolara u borbu protiv ''AI poplava''

