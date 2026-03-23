23.03.2026
Danas je, osnivačkom skupštinom u Banskom dvoru, formirana Asocijacija patriota Republike Srpske. Sastoji se od udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i određenog broja akademske zajednice, uz podršku predstavnika institucija Srpske. Predsjednik Asocijacije je profesor dr Slobodan Župljanin.
Jedan od načina djelovanja je institucionalni. Ključna riječ u buduće vrijeme će biti patriota. Političke partije i institucije, kao čin podrške, patriotizmu otvaraju vrata.
U otvorenijem pristupu za javnost, biće organizovani i okrugli stolovi, naučne tribine, te stručne tribine u obrazovnim institucijama i nastavno-naučne programe, između ostalog.
Kako saznajemo, tri su potpredsjednika:
Za predsjednika Skupštine organizacije izabran je profesor dr Vitomir Popović iz Banjaluke. Asocijaciji je pristupilo više od 20 udruženja.
