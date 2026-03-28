Kreće 10. aprila: Nova pravila za prelaz granice donose i zdravstvenu provjeru

Za sve građane Srbije koji planiraju putovanje u zemlje Evropske unije, 10. april 2026. godine predstavlja datum od kojeg više ništa neće biti isto.

Upravo na Veliki petak, kada počinje uskršnji raspust i talas prazničnih putovanja, EES sistem (Entry/Exit System) počinje da radi u svom punom kapacitetu – non-stop, od 00 do 24 časa.

Ovo je tek prvi korak u velikoj promjeni, jer se do kraja godine očekuje i uvođenje ETIAS sistema, koji donosi nešto o čemu se do sada malo govorilo: obavezne automatske zdravstvene provjere svih putnika.

Dok je do sada EES sistem radio povremeno i testno, od 10. aprila on postaje stalna realnost. Svaki putnik će pri ulasku u EU morati da prođe kroz biometrijsku kontrolu (uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica). Rad u punom kapacitetu znači da više nema "gledanja kroz prste" zbog gužvi – sistem će biležiti svaki ulazak i izlazak bez prekida.

Nakon što se naviknemo na EES, krajem 2026. godine stiže ETIAS, onlajn odobrenje koje će koštati 20 evra. Međutim, ključna novina je digitalni zdravstveni skrining. Prilikom popunjavanja onlajn prijave, sistem će automatski analizirati vaše podatke u svrhu ranog otkrivanja epidemijskih rizika.

Sistem neće tražiti vašu istoriju bolesti, već provjerava indikatore rizika povezani sa međunarodnim zdravstvenim alarmima. Putnici će biti ispitani o prethodnim boravcima u područjima zahvaćenim epidemijama ili nestabilnošću, a algoritam upoređuje vaše podatke sa bazama podataka Evropske komisije i svjetskim zdravstvenim upozorenjima.

Ko može biti odbijen?

Većina putnika će odobrenje dobiti za par minuta, ali ako sistem "fleguje" (obilježi) vašu prijavu kao rizičnu, slijedi ručni pregled nacionalnih vlasti. Netačno unijeti podaci ili pokušaj prikrivanja boravka u rizičnim zonama mogu dovesti do trenutnog odbijanja prijave. Čak i sa ETIAS odobrenjem, konačnu riječ na granici i dalje ima granična policija.

S obzirom na to da pravila postaju stroža, stručnjaci savjetuju tri ključna koraka: Prijavite se prije kupovine karte, ne čekajte posljednji trenutak za ETIAS prijavu. Druga stvar je da svako slovo mora biti kao u pasošu.

Pratite zdravstvene biltene. Ako se u nekom regionu proglasi epidemija, pravila ulaska se mogu promijeniti preko noći.

Bez EES-a od 10. aprila, a kasnije i bez ETIAS papira koji uključuje zdravstvenu provjeru, ulazak u 30 zemalja Evrope biće praktično nemoguć, prenosi Telegraf.