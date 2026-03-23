Бизаран случај у Хрватској: Због грешке у систему погрешан пацијент проглашен мртвим

23.03.2026

15:41

Фото: Pexels

Хрватско удружење за промоцију права пацијената огласило се данас након што је Вировитичанин због грешке у болничком систему службено проглашен мртвим.

Удружење је најоштрије и без икаквих задршки осудило, како наводе, шокантан пропуст у вировитичкој болници, гдје је због замјене идентитета и ОИБ‑а пацијент био вођен под туђим здравственим подацима, што је незамисливо и недопустиво у 21. вијеку.

Указују на озбиљне и дугогодишње неправилности у функционисању здравственог система и његове дигиталне инфраструктуре.

- Овакав догађај јасно потврђује да постојећи системи нису сигурни ни поуздани, да контроле не функционишу, а обавезни протоколи идентификације пацијената се очито не спроводе, што представља директно угрожавање живота и сигурности пацијената - навели су из Удружења и истакли да захтијевају хитну и независну истрагу, транспарентно утврђивање свих нивоа одговорности и хитно увођење обавезних дигиталних и организационих механизама који ће онемогућити да се овако катастрофална грешка икада понови.

Изражавајући саучешће породици преминулог пацијента, из Удружења наводе да им стоје на располагању за правну и савјетодавну подршку у заштити њихових права и тражењу пуне одштете ради "најтеже повреде достојанства и сигурности пацијента", преноси хрватски портал Дневник.

