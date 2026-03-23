Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

По пребројаних 99,85 % гласова на парламентарним изборима води Слобода (28,62 %) испред СДС-а (27,95 %), слиједе НСи, СЛС и Фокус (9,29 %), СД (6,70 %), Демократи (6,70 %), Левица (5,58 %) те Ресни.ца (5,53 %).

Покрет Слобода (Gibanje Svoboda) Роберта Голоба добиће 29 посланика, СДС Јанеза Јанше 28, НСи, СЛС и Фокус девет, СД шест, Демократи шест, Ресни.ца пет, те Левица и Весна по пет посланичких мандата.

Излазност је тренутно 69,32 одсто, што је незнатно ниже него прије четири године.

Предсједница државе Наташа Пирц Мусар на друштвеној мрежи Икс (X) честитала је Покрету Слобода (Gibanje Svoboda), релативном побједнику избора, и његовом предсједнику Роберту Голобу. „Честитам и свим осталим странкама које су се пласирале у парламент. Позивам их да што прије сједну за преговарачки сто. Ја ћу представницима странака увијек бити на располагању за разговор“, најавила је.

Хоће ли одлучити гласови поштом?

Релативног побједника избора за Државни збор могли би одлучити гласови поштом из иностранства. Разлика између двије водеће странке, Покрета Слобода и СДС-а, мања је од 8.000 гласова. Прије четири године, када је излазност била на сличном нивоу, из иностранства је стигло 14.593 гласачких листића.

У понедјељак ће бити пребројани гласови поштом из земље, а у понедјељак, 30. марта, и гласови поштом из иностранства. Државна изборна комисија, с обзиром на то да је три дана након дана избора могућ приговор бирача или странке, након тога ће, према најавама, усвојити коначан извјештај о резултатима избора негдје између 31. марта и 7. априла.

1.185 кандидата на 17 листа

Бирачи су бирали између 1.185 кандидата за 90 посланичких мјеста. За мандат се такмичило 17 листа, од чега 15 у свих осам изборних јединица. Према актуелним подацима Државне изборне комисије (Državna volilna komisija – DVK), тренутно има 1.695.196 бирача.