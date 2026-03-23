Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

23.03.2026

06:45

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто
Фото: Tanjug/STA/Nebojša Tejić

Након одржаних парламентарних избора у Словенији минималну предност има странка Слобода Роберта Голоба која ће у словеначком парламенту имати 29 посланика, док ће СДС Јанеза Јанше имати 28.

По пребројаних 99,85 % гласова на парламентарним изборима води Слобода (28,62 %) испред СДС-а (27,95 %), слиједе НСи, СЛС и Фокус (9,29 %), СД (6,70 %), Демократи (6,70 %), Левица (5,58 %) те Ресни.ца (5,53 %).

Покрет Слобода (Gibanje Svoboda) Роберта Голоба добиће 29 посланика, СДС Јанеза Јанше 28, НСи, СЛС и Фокус девет, СД шест, Демократи шест, Ресни.ца пет, те Левица и Весна по пет посланичких мандата.

Излазност је тренутно 69,32 одсто, што је незнатно ниже него прије четири године.

Предсједница државе Наташа Пирц Мусар на друштвеној мрежи Икс (X) честитала је Покрету Слобода (Gibanje Svoboda), релативном побједнику избора, и његовом предсједнику Роберту Голобу. „Честитам и свим осталим странкама које су се пласирале у парламент. Позивам их да што прије сједну за преговарачки сто. Ја ћу представницима странака увијек бити на располагању за разговор“, најавила је.

Хоће ли одлучити гласови поштом?

Релативног побједника избора за Државни збор могли би одлучити гласови поштом из иностранства. Разлика између двије водеће странке, Покрета Слобода и СДС-а, мања је од 8.000 гласова. Прије четири године, када је излазност била на сличном нивоу, из иностранства је стигло 14.593 гласачких листића.

У понедјељак ће бити пребројани гласови поштом из земље, а у понедјељак, 30. марта, и гласови поштом из иностранства. Државна изборна комисија, с обзиром на то да је три дана након дана избора могућ приговор бирача или странке, након тога ће, према најавама, усвојити коначан извјештај о резултатима избора негдје између 31. марта и 7. априла.

1.185 кандидата на 17 листа

Бирачи су бирали између 1.185 кандидата за 90 посланичких мјеста. За мандат се такмичило 17 листа, од чега 15 у свих осам изборних јединица. Према актуелним подацима Државне изборне комисије (Državna volilna komisija – DVK), тренутно има 1.695.196 бирача.

Више из рубрике

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Регион

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

7 ч

0
Избори у Словенији

Регион

Затворена биралишта у Словенији, излазне анкете: Голоб први, Јанша на другом мјесту

10 ч

0
Аутобус превоз

Регион

Хаос у аутобусу: Дјевојка ударила возача у главу због мјеста

13 ч

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Регион

Хитна одлука Словеније: Нема сипати горива колико хоћеш

21 ч

2
