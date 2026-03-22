Затворена биралишта у Словенији, излазне анкете: Голоб први, Јанша на другом мјесту

Извор:
Танјуг
22.03.2026
20:29
У Словенији је вечерас затворено више од 3.000 бирачких мјеста на парламентарним изборима, а према излазним анкетама води Покрет Слобода словеначког премијера Роберта Голоба са 29,9 одсто гласова, док је на другом мјесту Словеначка демократска странка (СДС) Јанеза Јанше са 27,5 одсто.
Према излазним анкетама које је спровео Институт Медиана, треће мјесто заузима Нова Словенија (НСи) у коалицији са Словеначком народном странком (СЛС) и Фокусом са 9,4 одсто гласова.
Слиједе Социјалдемократе са 6,7 одсто, затим Љевица и Весна са 6,3 одсто, док Демократе освајају 5,9, а Ресни.ца 5,2 одсто гласова, јавља Радио-телевизија Словеније (РТВ СЛО)
Према пројекцији мандата на основу тих резултата, Покрет слобода би освојио 30 посланичких мјеста, СДС 27, НСи са СЛС и Фокусом девет, СД шест, Левица и Весна по шест, док би Демократе и Ресни.ца имале по пет мандата, што значи да би у парламент, Државни збор, ушло укупно седам листа.
Представник Покрета слобода Ленарт Жавби изјавио је за РТВ СЛО да, иако треба сачекати званичне резултате, охрабрује чињеница да је та листа према првим процјенама у вођству.
Он је оцијенио да резултат одражава рад у претходне четири године, као и позитивну кампању и визију, додајући да су бирачи препознали такав приступ.
Лидер СДС-а Јанез Јанша изјавио је да су резултати излазних анкета очекивани и да су односи снага слични онима из периода 2011-2012. године.
Он је навео да постоје двије могуће опције за формирање владе- око досадашње коалиције или око СДС-а, истичући да његова странка неће улазити у, како је рекао, слабу коалицију.
Потпредсједник Социјалдемократа и посланик у Европском парламенту Матјаж Немец изјавио је да резултати показују да грађани желе промјене и стабилнију политичку ситуацију, уз оцјену да је разлика међу странкама мала.
Он је изразио очекивање формирања левоцентристичке владе у сарадњи са партнерима и победником избора.
Копредседница Весне Урша Згојзник изјавила је да прелиминарни резултати указују на раст подршке тим опцијама и већи број мандата него раније, оцијенивши да је бирачко тијело препознало њихову заједничку платформу и кампању спроведену широм земље.
Након затварања бирачких мјеста у току је бројање гласова, а према ријечима директора службе Државне изборне комисије Игора Зорчича, до 22 часа могло би да буде обрађено око 70 одсто гласачких листића.
На изборима је учествовало 1.185 кандидата на 17 листа, од којих је 15 било присутно у свих осам изборних јединица, за укупно 90 посланичких мјеста.
Према подацима словеначке Државне изборне комисије, право гласа имало је 1.695.196 бирача.
