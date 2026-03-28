Izlila se rijeka Dragočajka u banjalučkom naselju

Autor:ATV
28.03.2026
14:18
Komentari:0
Bujična rijeka Dragočajka u banjalučkom naselju Zalužani izlila se noćas poslije ponoći i već zadala muke mještanima.
Dragočajka protiče kroz ogranak ulice Nenada Kostića, koja prvom većom kišom plavi.
Zbog kiše koja pad vodostaj neprestano raste, a most koji vodi do dva domaćinstva potpuno je poplavljen.
"Čim padne jača kiša isti problem. I prošle godine tačno na današnji dan je bio isti scenario. Kiša ne prestaje, tako da vodostaj raste. Plutaju grane, cijevi i smeće", rekla je jedna od mještanki, prenosi "Srpska info".
Mještani ističu da se sa ovim problemom suočavaju godinama i da svaka jača kiša izaziva strah.
Podsjetimo, Republički hidrometeorološki zavod za danas je najavio padavine u većem dijelu zemlje.
U narednim danima, takođe se očekuje se značajan porast vodostaja na rijekama u sjevernom dijelu Bosne i u slivu rijeke Save, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.
Umjerene do jake padavine, kiša i snijeg, će se nastaviti i tokom vikenda u većem dijelu Bosne, s tim i potencijalna opasnost za lokalno poplave. Vrhunac vodostaja se prognozira za nedjelju i ponedjeljak.
