Mještani Donjih Kola danas blokiraju put Banjaluka-Jajce

Izvor:

ATV

29.03.2026

08:28

Доња Кола
Foto: RTRS

Mještani Donjih Kola kod Banjaluke blokiraće u 10 časova put Banja Luka-Jajce, u Srpskim Toplicama.

Put Banjaluka - Donja Kola, navode, nije očišćen od snijega, zbog čega je teško prohodan,a autobusi ne saobraćaju.

"Firma zadužena za održavanje puta ne obavlja svoj posao, a iako je godinama angažovana od strane Grada Banja Luka, situacija se ponavlja svake zime. Građani se redovno žale nadležnim službama i Gradu Banjaluka, ali reakcije nema", navode mještani, prenosi RTRS.

