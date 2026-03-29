Mještani Donjih Kola danas blokiraju put Banjaluka-Jajce

Izvor:
ATV
29.03.2026
08:28
Komentari:2
Mještani Donjih Kola kod Banjaluke blokiraće u 10 časova put Banja Luka-Jajce, u Srpskim Toplicama.
Put Banjaluka - Donja Kola, navode, nije očišćen od snijega, zbog čega je teško prohodan,a autobusi ne saobraćaju.
"Firma zadužena za održavanje puta ne obavlja svoj posao, a iako je godinama angažovana od strane Grada Banja Luka, situacija se ponavlja svake zime. Građani se redovno žale nadležnim službama i Gradu Banjaluka, ali reakcije nema", navode mještani, prenosi RTRS.
