Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

Biznismen Branko Babić, koji je sinoć doživeo tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, objavio je fotografiju iz bolničkog kreveta.

Na slici koju je podijelio ga vidimo kako leži u bolnici u Beogradu, dok oko vrata nosi kragnu.

Branko Babić u bolnici

Detalji saobraćajne nesreće: Kako je došlo do udesa?

Srpski biznismen Branko Babić, poznatiji i kao "kralj obrva", doživio je sinoć tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smjeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletjelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospjeli do javnosti.

Srbija Poznato gdje je bio biznismen Branko Babić prije teške saobraćajke

Automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen, što možete vidjeti i na jezivim snimcima sa mjesta nesreće.

Stanje Branka Babića: Teške povrede, ali svjestan

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mjestu suvozača i zadobio je ozbiljne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svjesnom stanju, prenosi Kurir.