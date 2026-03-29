Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

ATV

29.03.2026

13:53

Прва фотографија Бранка Бабића из болнице
Foto: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Biznismen Branko Babić, koji je sinoć doživeo tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, objavio je fotografiju iz bolničkog kreveta.

Na slici koju je podijelio ga vidimo kako leži u bolnici u Beogradu, dok oko vrata nosi kragnu.

Бранко Бабић у болници
Branko Babić u bolnici

Detalji saobraćajne nesreće: Kako je došlo do udesa?

Srpski biznismen Branko Babić, poznatiji i kao "kralj obrva", doživio je sinoć tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smjeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletjelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospjeli do javnosti.

Бранко Бабић-саобраћајна незгода

Srbija

Poznato gdje je bio biznismen Branko Babić prije teške saobraćajke

Automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen, što možete vidjeti i na jezivim snimcima sa mjesta nesreće.

Stanje Branka Babića: Teške povrede, ali svjestan

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mjestu suvozača i zadobio je ozbiljne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svjesnom stanju, prenosi Kurir.

Branko Babić povrijeđen

Branko Babić

Saobraćajna nezgoda

Komentari (1)
Više iz rubrike

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

Srbija

Poznato gdje je bio biznismen Branko Babić prije teške saobraćajke

5 h

0
У Србији редовни локални избори у 10 локалних самоуправа

Srbija

U Srbiji redovni lokalni izbori u 10 lokalnih samouprava

6 h

0
Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

Srbija

Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

15 h

0
Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

Srbija

Kreće 10. aprila: Nova pravila za prelaz granice donose i zdravstvenu provjeru

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

14

23

Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

14

06

"Vode Srpske": Najkritičnije na rijeci Ukrini, vrh vodenog talasa sutra ujutro

13

58

Mazalica podsjetio Suljagića: Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o "genocidu u Srebrenici"

13

53

Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

