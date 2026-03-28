Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

Autor:ATV
28.03.2026
22:00
Komentari:0
Poznati biznismen Branko Babić teško je povrijeđen na auto-putu Beograd-Niš!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, saobraćajka se dogodila na Begaljičkom brdu u smjeru ka Beogradu, a Babić se nalazio na mjestu suvozača u "mercedesu" koji je navodno izletio sa puta i udario u ogradu.
Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se uništena hauba i tragovi krvi na sjedištu, ali i pored puta.
"Do nesreće je došlo usljed loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju. Detalji o stanju i okolnostima udesa za sada nisu u potpunosti poznati. Vozači se upozoravaju na dodatni oprez na putevima zbog nepovoljnih vremenskih prilika", navodi se u objavi na Instagram stranici uticaj.tv.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu