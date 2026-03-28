Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

28.03.2026

22:00

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу
Poznati biznismen Branko Babić teško je povrijeđen na auto-putu Beograd-Niš!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, saobraćajka se dogodila na Begaljičkom brdu u smjeru ka Beogradu, a Babić se nalazio na mjestu suvozača u "mercedesu" koji je navodno izletio sa puta i udario u ogradu.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se uništena hauba i tragovi krvi na sjedištu, ali i pored puta.

"Do nesreće je došlo usljed loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju. Detalji o stanju i okolnostima udesa za sada nisu u potpunosti poznati. Vozači se upozoravaju na dodatni oprez na putevima zbog nepovoljnih vremenskih prilika", navodi se u objavi na Instagram stranici uticaj.tv.

