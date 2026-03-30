Evo čime se bavi Igor Kojić: Odlično zarađuje, biznis proširio na Crnu Goru i Hrvatsku

Igor Kojić, sin pjevača Dragana Kojića Kebe, otvorio je agenciju za nekretnine, a svoj biznis proširio je i na Hrvatsku i Crnu Goru, zahvaljujući čemu zarađuje hiljade evra.

Igor Kojić, koji se nedavno razveo od pjevačice Sofije Dacić, uplovio je u preduzetničke vode i već u kratkom roku napravio zapažen uspjeh u svijetu nekretnina.

Kebin sin je tokom 2025. godine osnovao firmu koja se bavi posredovanjem u prometu nekretnina, odnosno agenciju specijalizovanu za prodaju i izdavanje stanova i objekata. Iako je na početku mnoge iznenadila njegova poslovna odluka, ispostavilo se da je napravio pravi potez.

Navodno, Igor je za samo godinu dana uspio da značajno proširi poslovanje, pa njegova agencija danas ne posluje samo u Srbiji, već i širom regiona, konkretno u Hrvatskoj i Crnoj Gori, gd‌je takođe posreduje u prodaji i izdavanju nekretnina.

„Igor se probio među najuspešnije agencije za nekretnine. On tako prodaje i izdaje nekretnine u cenama od 11.000.000 pa sve do 200.000.000 dinara. Od toga, uzima procenat od 2% do 3% u zavisnosti od saradnje sa prodavcima. On tako samo od prodaje, u zavisnosti od cene objekta, uzme po nekoliko miliona dinara od sklopljenih poslova“, navodi izvor za Informer.

Kako dodaje, Kojić je posebno fokusiran na luksuzne nekretnine i klijente iz regiona, što mu je omogućilo brži proboj na tržištu i ozbiljne zarade.

(Pink)