Definitivan razlaz sa Stanivukovićem: Crnadak predstavio stranku

07.05.2026 19:23

Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске
Foto: Screenshot / YouTube

Igor Crnadak predstavio je novu stranku PDP Republike Srpske, izjavivši da izvornog PDP-a nema od oktobra prošle godine.

Crnadak je to izjavio aludirajući na trenutak kada je Draško Stanivuković formirao svoj Pokret Sigurna Srpska.

Ovime je i zvanično završen razlaz sa Stanivukovićem.

Crnadak je rekao da će izvorna ideja PDP-a u novoj stranci dobiti svoj nastavak, ali sa ljudima koji su spremni na stvarne, a ne kozmetičke promjene.

Najavio je izlazak na oktobarske izbore na svim nivoima, Crnadak i poručio da nova organizacija nastaje kao odgovor na trenutno stanje u opoziciji, nudeći konkretna rješenja umjesto "namještenih osmjeha“ i ličnih interesa.

Takođe, rekao je i da će sutra imati prvi razgovor, i to sa Brankom Blanušom, predsjednikom SDS.

Govoreći o "starom" PDP-u rekao je da ta stranka ne postoji odavno.

"Tu su neki drugi ljudi sa nekim drugim idejama, ciljevima, načinom ponašanja i načinom djelovanja koji uopšte nema nikakve dodirne tačke sa nama", rekao je Crnadak.

