Uznemirujući snimak: Majka sa bebom prelazila ulicu, auto ne staje

U Novom Sadu je danas umalo došlo do tragedije kada je, u Rumenačkoj ulici na pješačkom prelazu, automobil u punoj brzini izleteo ispred žene koja je prelazila ulicu sa bebom u kolicima.

Kako se vidi na uznemirujućem snimku, žena je polako prelazila, a onda je izletjelo vozilo koje umalo pokosilo.

Ovakav postupak je izazvao lavinu bijesa, a komentari su se nizali.

"E za ove stvari zatvor bez ikakve druge opcije!!! Pa vidiš da stoje auta druže i nastavljaš kretanje! Još majka sa djetetom!!!",

"Ne možeš više bezbjedno ni preći ulicu na pješačkom. Svi prsli",

"Odmah mu oduzeti dozvolu doživotno", samo su neki od komentara.

Apeluju se vozači da voze pažljivo i da poštuju saobraćajne propise.

(Telegraf)