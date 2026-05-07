U toaletu pronašli šest otrovnih žaba

Carinske službe Holandije pronašle su šest otrovnih žaba iz porodice “poison dart frogs” u toaletu amsterdamskog aerodroma Shiphol tokom redovne kontrole, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i pokrenulo istragu o mogućem krijumčarenju egzotičnih životinja.

Incident se dogodio tokom carinske provjere na jednom od najprometnijih evropskih aerodroma, a vlasti pokušavaju utvrditi kako su životinje završile u aerodromskom kupatilu.

Prema pisanju portala “NL Tajms”, žabe su pronađene u malim plastičnim posudama skrivenim u toaletu tokom carinske inspekcije. Vlasti vjeruju da ih je neko ostavio kako bi ih kasnije preuzeo ili izbjegao kontrolu prilikom ulaska u zemlju.

Riječ je o veoma otrovnim vrstama

Otrovne žabe poznate kao “poison dart frogs” potiču iz tropskih područja Centralne i Južne Amerike i poznate su po jarkim bojama i snažnim toksinima koje luče kroz kožu. Neke vrste sadrže alkaloidne otrove toliko jake da mogu izazvati ozbiljne neurološke probleme ili čak smrt kod predatora.

Stručnjaci navode da otrov ovih žaba u prirodi nastaje zahvaljujući ishrani baziranoj na određenim vrstama mrava i termita. Zanimljivo je da žabe uzgojene u zatočeništvu često postepeno gube toksičnost jer više ne unose iste supstance kroz hranu.