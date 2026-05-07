Logo
Large banner

U toaletu pronašli šest otrovnih žaba

07.05.2026 20:18

Komentari:

0
Животиња жаба
Foto: pexels/Klub Boks

Carinske službe Holandije pronašle su šest otrovnih žaba iz porodice “poison dart frogs” u toaletu amsterdamskog aerodroma Shiphol tokom redovne kontrole, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i pokrenulo istragu o mogućem krijumčarenju egzotičnih životinja.

Incident se dogodio tokom carinske provjere na jednom od najprometnijih evropskih aerodroma, a vlasti pokušavaju utvrditi kako su životinje završile u aerodromskom kupatilu.

Бањалука

Banja Luka

Seli se banjalučka pijaca, zakupci dobili rok da isele

Prema pisanju portala “NL Tajms”, žabe su pronađene u malim plastičnim posudama skrivenim u toaletu tokom carinske inspekcije. Vlasti vjeruju da ih je neko ostavio kako bi ih kasnije preuzeo ili izbjegao kontrolu prilikom ulaska u zemlju.

Riječ je o veoma otrovnim vrstama

Otrovne žabe poznate kao “poison dart frogs” potiču iz tropskih područja Centralne i Južne Amerike i poznate su po jarkim bojama i snažnim toksinima koje luče kroz kožu. Neke vrste sadrže alkaloidne otrove toliko jake da mogu izazvati ozbiljne neurološke probleme ili čak smrt kod predatora.

Инцидент у Новом Саду

Srbija

Uznemirujući snimak: Majka sa bebom prelazila ulicu, auto ne staje

Stručnjaci navode da otrov ovih žaba u prirodi nastaje zahvaljujući ishrani baziranoj na određenim vrstama mrava i termita. Zanimljivo je da žabe uzgojene u zatočeništvu često postepeno gube toksičnost jer više ne unose iste supstance kroz hranu.

Podijeli:

Tagovi :

žaba

Holandija

Otrovne žabe

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ружа Игњатова, жена из Бугарске позната као Крипто краљица која је преварила људе за милијарде долара и нестала

Svijet

Ruža ojadila ljude za milijarde dolara i nestala bez traga

1 h

0
Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

Svijet

Najveća zapljena kokaina u istoriji, desetine uhapšenih

3 h

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Svijet strahuje od poteza Irana

3 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Detalji užasa na ulici u Lincu: Djed ubio suprugu i kćerku, a potom i sebe

5 h

0

  • Najnovije

21

04

Žene joj plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima

20

52

Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

20

46

Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

20

43

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

20

34

Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner