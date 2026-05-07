Ruža ojadila ljude za milijarde dolara i nestala bez traga

Bila je poznata kao Kripto kvin (kripto kraljica) - žena koja je obećavala finansijsku revoluciju, a ispostavilo se da je pokrenula jednu od najvećih prevara u istoriji.

Ruža Ignjatova, Bugarka sa njemačkim pasošem, i dalje je na listi najtraženijih bjegunaca FBI-ja sa nagradom od pet miliona dolara za informaciju koja vodi do njenog hapšenja.

BiH Uvode se skeneri, relevantno ručno brojanje

Ruža Plamenova Ignjatova rođena je 30. maja 1980. godine u Ruseu, u Bugarskoj. Porodica joj se nakon pada Berlinskog zida preselila u Njemačku. Bila je briljantna učenica, preskočila je razred, završila doktorat iz međunarodnog privatnog prava na Univerzitetu u Konstancu, a master iz evropskog prava na Oksfordu. Radila je i za konsultantsku kuću Mekisi u Sofiji.

Međutim, umjesto ugledne karijere, Ignjatova je izabrala kriminalni put. Već 2012. osuđena je u Njemačkoj za prevaru (dobila je uslovnu kaznu), a 2014. godine osnovala je "UanKoin" - piramidalnu šemu koju je predstavljala kao "bolji i jednostavniji Bitkoin".

Investitorima širom svijeta, od Kine i Brazila preko Ugande do Evrope, obećavala je ogromne profite. Nisu kupovali pravu kriptovalutu - UanKoin nije ni postojao na blokčejnu. Bila je to klasična Ponzi šema u kojoj su pare novih ulagača korišćene za isplatu "dobiti" starijima.

Prevareni za 4 milijarde

Procjenjuje se da je prevara ljudima odnijela više od četiri milijarde dolara. Mnogi su ostali bez ušteđevine, neki čak i bez kuća.

Republika Srpska Srpska uspostavila Registar stvarnih vlasnika - šta to znači

Na dan nestanka, 25. oktobra 2017, Ruža je trebalo da govori na skupu investitora u Lisabonu. Umjesto toga, ukrcala se na Rajanerov let iz Sofije za Atinu i od tada joj se gubi svaki trag. Pretpostavlja se da je dobila dojavu o policijskoj istrazi.

FBI ju je 2022. stavio na listu deset najtraženijih bjegunaca na svijetu.

Brat priznao krivicu

Njen brat Konstantin Ignjatov priznao je krivicu za prevaru i pranje novca. U međuvremenu, britanski sudovi zamrzavaju njenu imovinu, a nedavno je i Gernsi oduzeo gotovo devet miliona funti sa njenih računa.

Scena Došao mi je kraj: Naglo pozlilo Eri Ojdaniću

Postoje dvije glavne teorije. FBI i dalje pretpostavlja da je živa i da se krije, vjerovatno uz pomoć lažnih dokumenata. Sa druge strane, bugarski istraživački novinari (BIRD) objavili su 2023. izvještaj prema kojem je Ignjatova ubijena novembra 2018. na jahti u Jonskom moru, po naređenju uticajnog bugarskog kriminalca. Tijelo joj je navodno raskomadano i bačeno u more.

Neke novije spekulacije čak pominju da bi mogla biti živa u Južnoj Africi, ali za to nema čvrstih dokaza.

Ruža Ignjatova je postala globalna senzacija zahvaljujući BBC-jevom podkastu "Nestala kripto kraljica" i knjizi Džejmija Bartleta.

(Telegraf)