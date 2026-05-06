Muškarac pao sa traktorske prikolice, preminuo u kolima Hitne pomoći

U selu Amerić, nadomak Mladenovca, danas se dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio Z.M. (56).

Muškarac se nalazio u dvorištu, gdje se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu sijenom. U jednom trenutku je pao sa iste.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je preuzela i transportovala ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Međutim, Z.M. je preminuo u kolima Hitne pomoći.

Nadležni organi naložili su obdukciju, dok je slučaj preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće, prenosi Telegraf.