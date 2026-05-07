Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

Visoki iranski zvaničnik rekao je da Iran neće dozvoliti SAD da ponovo otvore Ormuski moreuz sa "nerealnim planom“, a zatim da izađu iz rata bez plaćanja nadoknade "za svu štetu nanesenu Iranu“, javila je iranska državna televizija Pres TV.

Mohsen Rezaei, dugogodišnji savjetnik pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, govorio je o američkom predlogu od 14 tačaka koji je Vašington dostavio Iranu preko posrednika.

SAD se nadaju da će mirovni plan postaviti temelje za memorandum o razumijevanju koji bi ponovo otvorio strateški važan plovni put i okončao rat.

Rezaei je naglasio da zadovoljavajući ishod pregovora između Teherana i Vašingtona mora da uključuje "opipljive koristi“, a ne samo "pompezni gest“ koji, prema njegovim riječima, SAD pokušavaju da ponude.

Dodao je da će Islamska Republika zahtevati svoja prava i ratnu odštetu čak i ako SAD povuku svoje snage iz regiona.

"Tolerisali smo ih 47 godina i nastavićemo putem otpora“, rekao je Rezaei, bivši komandant Iranske revolucionarne garde, prema državnim medijima.