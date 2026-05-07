Logo
Large banner

Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

Autor:

ATV
07.05.2026 20:21

Komentari:

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Visoki iranski zvaničnik rekao je da Iran neće dozvoliti SAD da ponovo otvore Ormuski moreuz sa "nerealnim planom“, a zatim da izađu iz rata bez plaćanja nadoknade "za svu štetu nanesenu Iranu“, javila je iranska državna televizija Pres TV.

Mohsen Rezaei, dugogodišnji savjetnik pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, govorio je o američkom predlogu od 14 tačaka koji je Vašington dostavio Iranu preko posrednika.

Бањалука

Banja Luka

Seli se banjalučka pijaca, zakupci dobili rok da isele

SAD se nadaju da će mirovni plan postaviti temelje za memorandum o razumijevanju koji bi ponovo otvorio strateški važan plovni put i okončao rat.

Rezaei je naglasio da zadovoljavajući ishod pregovora između Teherana i Vašingtona mora da uključuje "opipljive koristi“, a ne samo "pompezni gest“ koji, prema njegovim riječima, SAD pokušavaju da ponude.

Инцидент у Новом Саду

Srbija

Uznemirujući snimak: Majka sa bebom prelazila ulicu, auto ne staje

Dodao je da će Islamska Republika zahtevati svoja prava i ratnu odštetu čak i ako SAD povuku svoje snage iz regiona.

"Tolerisali smo ih 47 godina i nastavićemo putem otpora“, rekao je Rezaei, bivši komandant Iranske revolucionarne garde, prema državnim medijima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Tramp Iran pregovori

Hormuški moreuz

Ormuski moreuz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Животиња жаба

Svijet

U toaletu pronašli šest otrovnih žaba

49 min

0
Ружа Игњатова, жена из Бугарске позната као Крипто краљица која је преварила људе за милијарде долара и нестала

Svijet

Ruža ojadila ljude za milijarde dolara i nestala bez traga

1 h

0
Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

Svijet

Najveća zapljena kokaina u istoriji, desetine uhapšenih

3 h

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Svijet strahuje od poteza Irana

3 h

0

  • Najnovije

21

04

Žene joj plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima

20

52

Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

20

46

Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

20

43

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

20

34

Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner