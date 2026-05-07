Ružičić: Krivična prijava pojedincima povezanim sa ratnim strukturama iz FBiH

07.05.2026 19:53

Na vijest da je opština Jezero uplatila novac za studentkinju iz te opštine koja studira u Sarajevu, jednako kao i svim drugim studentima, poruka bošnjačkih udruženja veterana "Našoj djeci ne treba četnički novac".

Načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić sve je prijavila Sipi. Posebno je zabrinjava činjenica da se jedno humano i dobro djelo osuđuje od strane ekstremnih članova društva, koji nastavljaju da šire negativne komentare i govor mržnje putem društvenih mreža.

"Iako postoje određene političke granice, u ljudskim odnosima i dobrim djelima te granice nikad ne postoje u opštini Jezero. Mi zaista živimo jedan suživot u pravom obliku sa našim stanovnicima", kaže Ružičićeva.

"U našoj zajednici apsolutno nemate niti jedan primjer bilo kakvog incidenta na temu naših opredijeljenosti ili kako se zovemo. Mi jednako pomažemo svim oblastima, studentskim ,kulturnim, socijalnim oblastima naše stanovnik bez obzira kako se zovu", dodaje ona.

Podršku načelnici pružili su i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, kao i opštinske boračke organizacije Jezero. Traže od nadležnih institucija da istraže slučaj verbalnog napada te da procesuiraju one koji šire mržnju i upućuju uvrede.

"Sve ovo što dolazi sa strane, nije u redu, zato što naša načelnica opštine Jezero radi u interesu svih građana sa opštine Jezero", rekao je Radoslav Kačar, zamjenik predsjednika Opštinske boračke organizacije Jezero.

Od institucija sa nivoa BiH tražimo da konačno počnu raditi u skladu sa zakonima i propisima, da kažnjavaju sve one koji istinski raspiruju mržnju, a ne nevine ljude i da im kriterijumi u radu budu isključivo zakonske norme, a ne nacionalna pripadnost, navedeno je u saopštenju Boračke organizacije Republike Srpske.

