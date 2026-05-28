Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

Engleski Kristal Palas, osvajač trećeg po rejtingu i kvalitetu evropskog takmičenja, Lige konferencije, zaradio je 20,4 milion evra na konto postignutog uspjeha.

Ova nagrada je, ipak, i dalje manja od onoga što zaradi, primjera radi, najgori tim najjačeg takmičenja Evrope. Naime, ekipa Kairata iz Kazahstana je samo od učešća u Ligi šampiona ove sezone inkaisrala 800.000 evra više nego osvajač Lige konferencija, pomenuti Palas.

I na ovom primeru se vidi ogroman finansijski jaz dva evropska takmičenja i raspodjele novca.

Kairat je regularni dio sezone u Ligi šampiona završio sa sedam poraza i remijem u osam utakmica.

Ove sezone UEFA je na klubove Lige konferencije raspodijelila ukupno 198 miliona evra. Od te sume 40% ide samo za učešće, još 40% ide na račun klubova na osnovu njihovih rezultata, dok preostalih 20% se dijeli klubovima na osnovu njihovog televizijskog rejtinga i akumulirnaog koeficijenta u proteklih pet sezona.

Ogromna razlika između Lige šampiona i Lige konferencija je već u startu. Klubovi elitnog takmičenja samo za učešće dobijaju 18,620.000 evra, dok je ta suma za klubove Lige konferencija daleko niža i iznosi 3,170.000 evra.

Dalja zarada klubova u sva tri takmičenja naravno zavisi isključivo od njihovog rezultata.

Osvajač Lige konferencija Kristal Palas je, pored 20,4 miliona evra koje je akumulirao rezultatima ove sezone, dobio i bonus od pet miliona za prvo mjesto i direktan plasman u Ligu Evrope.

Poraženi u finalu Rajo Valjekano inkasirao je 17,8 miliona evra što je za gotovo milion manje od iznosa koji, pomenusmo, dobije svaki tim koji se samo plasira u Ligu šampiona.

Najgori tim ovosezonske Lige šampiona Kairat zaradio je ove sezone (učešće + osovjen bod) ukupno 21,2 miliona evra.