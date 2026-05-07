Putin se sastaje sa Dodikom, Karanom i Stevandićem u Kremlju

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Kremlju sa delegacijom Republike Srpske koja će prisustvovati i proslavi Dana pobjede, 9. maja, saopšteno je iz ruske Ambasade u BiH.

Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Juri Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi, povodom proslave Dana pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.

Ekonomija Počinje naplata usluge koja je do sada bila besplatna

U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i ogromnu žrtvu koju je sovjetski narod podnio.

Hronika Predao tuđu vozačku bez pristanka i završio na sudu

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.