Putin se sastaje sa Dodikom, Karanom i Stevandićem u Kremlju

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Kremlju sa delegacijom Republike Srpske koja će prisustvovati i proslavi Dana pobjede, 9. maja, saopšteno je iz ruske Ambasade u BiH.
Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Juri Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi, povodom proslave Dana pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.
U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i ogromnu žrtvu koju je sovjetski narod podnio.
Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.
