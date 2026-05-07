Почиње наплата услуге која је до сада била бесплатна

Аутор:АТВ
Европска унија уводи привремену царину на све пошиљке вриједности до 150 евра које стижу из трећих земаља, укидајући досадашње ослобођење од царина.
Мјера ступа на снагу 1. јула 2026. године и директно ће утицати на цијене производа са популарних онлајн платформи.
Ера јефтине куповине преко интернета какву познајемо ускоро ће бити ствар прошлости. Од 1. јула 2026. године сви грађани Хрватске, као и остатка Европске уније, почеће да плаћају нову царину од три евра на мале пакете вриједности не веће од 150 евра који стижу из такозваних трећих земаља. Одлука Савјета ЕУ укида претходно правило које је ослобађало такве пошиљке од царина, а циљ је да се стане на крај нелојалној конкуренцији и уведе ред на тржиште које је експлодирало посљедњих година.
Промјена ће највише погодити купце који наручују јефтине производе са платформи попут Шеина или Темуа, гдје цијена од три евра може представљати значајан проценат вриједности саме поруџбине. Ова нова накнада није привремени тренд, већ први корак ка свеобухватној царинској реформи која се очекује 2028. године, а која ће потпуно промијенити начин на који увозимо робу.
Разлог за овај потез лежи у невјероватном повећању броја малих пакета који свакодневно улазе у Европску унију, што преоптерећује царинске службе и ствара неравноправну ситуацију за домаће трговце. Према подацима Европске комисије, само у 2024. години у ЕУ је стигло више од 4,6 милијарди пакета мале вриједности, што је у просјеку око 12 милиона пакета дневно. Претходни систем је омогућавао продавцима ван ЕУ да искористе рупу у закону и понуде производе без царине, док су европски трговци били обавезни да поштују строжа правила, плаћају царине и придржавају се безбједносних стандарда.
Нова царина од три евра је замишљена као привремено рјешење које ће затворити овај канал без царине и послати јасну поруку да увоз малих пакета носи одређени трошак, док се не успостави нови, напреднији царински систем.
Практична примјена нове царине биће једноставна, али ће захтијевати пажњу купаца. За сваку категорију производа унутар пакета наплаћиваће се накнада од три евра, а категорија се дефинише према шестоцифреној царинској тарифи производа. То значи да ако пакет садржи неколико различитих врста робе, царина ће се обрачунавати за сваку од њих.
На примјер, ако наручите пакет који садржи једну памучну мајицу и две свилене мајице, сматраће се да пошиљка садржи двије различите категорије производа због различитих тарифних кодова. У овом случају, укупна царина ће бити шест евра, односно три евра за сваку врсту артикла. Циљ овог поједностављеног модела је да се смањи сложеност за царинске системе који се већ боре са екстремним обимом пошиљки и да правила буду јасна за потрошаче.
Важно је нагласити да се ова нова царина разликује од ПДВ-а. Порез на додату вриједност на све комерцијалне пошиљке из трећих земаља, без обзира на њихову вриједност, обрачунава се од 1. јула 2021. године. Нова царина од три евра је додатни намет поред постојећег ПДВ-а. Према најавама, наплата ће се највјероватније вршити путем постојећег ИОСС система, што значи да ће продавци наплаћивати царину директно од купца приликом плаћања на својим веб страницама, заједно са цијеном производа и ПДВ-ом.
Ово би административни посао пребацило на продавце и платформе, а растеретило би царинике на границама. Такође, ову мјеру не треба мијешати са могућом "накнадом за руковање“ која се још увијек разматра на нивоу ЕУ, а која би требало да покрије оперативне трошкове царинских администрација.
За купце, ова промјена значи више цијене и мање "бесплатног“ увоза веома јефтине робе. Царина од три евра на производ који кошта пет или десет евра представља значајно повећање цијене, што модел слања појединачних, јефтиних пакета чини много мање атрактивним.
Страни продавци ће вјероватно подстаћи купце да наручују веће поруџбине како би распоредили трошкове царина или да почну да користе складишта унутар ЕУ како би њихова роба већ имала статус "унијске робе“.
Циљ мјере није обесхрабривање куповине преко интернета, већ заустављање праксе која је подстакла потцјењивање робе, створила нелојалну конкуренцију и отежала провјеру безбједности производа, од играчака до електронике.
Европска мала предузећа би требало да имају користи јер се смањује притисак конкурената који су до сада уживали царинске привилегије.
Европска унија није сама у овом потезу. Сједињене Државе су 2025. године укинуле свој праг од 800 долара за бесцарински увоз малих пошиљки, суочавајући се са сличним проблемима изгубљених прихода и безбједносних ризика.
Такса од 3 евра је само привремени мост ка потпуној реформи Царинске уније планираној за 2028. годину.
Дугорочни модел предвиђа потпуно укидање прага од 150 евра за бесцарински увоз и примјену стандардних царинских стопа на све пошиљке, уз помоћ новог Центра за царинске податке ЕУ.
Регулисањем овог сегмента тржишта, ЕУ такође жели да подстакне одговорније праксе, с обзиром на то да појединачне пошиљке пакета често укључују прекомјерно паковање и испоруку што оставља велики угљенични отисак.
Ера благо регулисаних малих парцела очигледно се ближи крају, а нова фаза доноси строже контроле и праведнију конкуренцију, пише "Блиц".
