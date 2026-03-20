Jovana Jeremić ovog vikenda neće voditi jutarnji program: Oglasila se misterioznom porukom

Ona će za vikend otputovati u Beč sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom i to zbog njegovog bokserskog meča.

Iako je publika navikla da je gleda vikendom u jutarnjem programu, kraj ove nedjelje će u studiju program voditi njen kolega Predrag Sarapa.

Jovana se kasno večeras i oglasila tajanstvenom porukom na Instagramu i zaintrigirala mnoge.

- Onda je naučila nešto važno: Snaga nije u tome koliko nosiš, nego šta odbijaš da nosiš - podelila je Jovana Jeremić citat.

Jovana Jeremić o vjeridbi sa Tigrom

Voditeljka Jovana Jeremić ne krije da je srećna u ljubavi. Doživjela je kako kaže, razočarenja, a danas uživa sa partnerom - bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Jovana Jeremić se pohvalila na društvenim mrežama da je od dečka Miloša Stojanovića Tigra dobila i dijamantski prsten koji ima jaku simboliku, a koji ni ne skida, čak i kada trenira, a u intervjuu je otkrila detalje romantičnog trenutka.

Ja to na pola ne razumijem šta to znači. Ja kad ja u vezu ulazim s procenom da li ja mogu tog čovjeka da volim ili ne. Ako ne mogu da ga volim ja sam sama. Znači, ja sam žena koja ne juri u partnerstvo. Meni partner nije potreban. Ako nekog pustim u svoj život, stvarno mora da mi bude mnogo dobro i savršeno sa njim. A s Milošem mi je baš savršeno. On je dečko koji je odrastao u Holivudu, 12 godina je živio u Americi i tamo završio školu. Priča bolje engleski nego srpski. Meni je on sada profesor, ispravlja me: “Ti pričaš dobro, ali možeš mnogo bolje, ja ću to da ti pokažem.” I sad svaki dan pričamo. I Miloš uvijek voli da kaže za mene evo i sad kad smo bili na večeri kad mi je dao prsten: “Nećeš vjerovati, ja sam u životu sjedio sa velikim ličnostima, njegov otac se družio sa Arnoldom Švarcenegerom i sa svim poznatim ličnostima Holivuda. Ti imaš u sebi nešto kao da si rođena u Holivudu u Americi. Ti si prava “American girl”. Tako izgledaš, tako se ponašaš.” I on mene uvijek kad izvede on gleda ovako mene kao u ikonu i kaže: “Ja kao da pričam sa američkom djevojkom iz centra Holivuda”.I stvarno nekako smo se tu pronašli. Ima on dosta tih američkih gena, iako je poreklom Crnogorac - rekla je ona između ostalog za Blic.

