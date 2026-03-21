Kristijan slomljen zbog smrti prijateljice objavio potresan snimak

Jeziva sudbina zadesila je blisku prijateljicu Kristijana Golubovića, Stelu Savić (59), čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru nakon višednevne potrage.

Kristijan, koji je danima apelovao za pomoć i sam učestvovao u potrazi, oglasio se juče sa lica mjesta na kom je pronađena nesrećna žena, a sada i potresnom porukom na društvenim mrežama.

Uz fotografiju garderobe koju je pripremio za Stelin posljednji ispraćaj, crnu kožnu jaknu, bajkerske čizme i teksas farmerke, uputio joj je posljednji pozdrav.

"Stella Savić R.I.P. Rokerko, sve sam ti kupio za posljednje putovanje. Pozdravi bedem tvoje zaštite iz djetinjstva (tvoju braću) i pozdravi svoje divne roditelje, a ja, kao što znaš i vjeruješ, nastavljam da čuvam stražu", napisao je Golubović.

Podsjetimo, Kristijan je prije samo nekoliko dana prijavio nestanak u UKP, ne gubeći nadu da će svoju prijateljicu pronaći živu. Nažalost, potraga se završila na najtragičniji način, a Golubović je najavio da će na mjestu gdje je Stela izdahnula podići spomenik u znak sjećanja na nju.

- Da je ovde, 150 metara od kuće i od našeg stražarenja na stanici da je sačekamo svaku noć, Stela Savić prešla 10 metara da se ugreje ili od tableta koje je pila. Da je vide kako leži tu i da niko ne priđe djevojci, ženi da je pita kako je, što leži tu... To je srpski karakter da ne gledaju ništa. Ovo mjesto je praktično spomenik jednoj takvoj ženi čiji je otac pravo sa Meštrovićem Pobjednika Beograda, čiji je otac izvajao i postavio krst na Hramu Svetog Save, sve fontane napravio u cijelom Beogradu. Eto gdje je završila jedna divna osoba, jedna bolesna osoba - rekao je Kristijan.

