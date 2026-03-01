Drama u stanu: Eksplodirala plinska boca, ima povrijeđenih

U zeničkom naselju Crkvice u prijepodnevnim satima došlo je do eksplozije plinske boce u stambenoj zgradi.

Prema informacijama iz MUP, povrijeđene su dvije osobe, a na terenu se osim policijskih službenika nalaze i vatrogasci.

"U 11.40 zaprimljena je prijava u zgradi Crkvice broj 1. Dvije osobe su teško povrijeđene i prebačene su u Kantonalnu bolnicu Zenica", rekli su iz MUP.

S obzirom na to da se na ovom području nalazi još jedna plinska boca, vatrogasci su trenutno pristupili procesu njenog sigurnog uklanjanja s područja nesreće.

Eksplozija je napravila veliku štetu na stambenom objektu koji je gotovo u potpunosti uništen.

Više informacija o detaljima ove plinske nesreće biće poznato nakon obavljenog uviđaja, prenosi Kliks.