Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда

Извор:

СРНА

19.01.2026

15:46

Коментари:

0
Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да ће покушати да убиједи САД да одустану од амбиција према Гренланду.

Он такође истиче да, иако дијели америчку „дугорочну“ забринутост због безбједности Арктика, не може да игнорише чињеницу да су САД некада имале „преко 30.000“ војника на Гренланду, а сада их имају „мање од 200“, па „чак ни сопствена америчка анализа пријетње није толико драматична колико се приказује“.

Он додаје да то не значи да ситуација у будућности не би могла да ескалира изненада, те је важно да европски савезници у НАТО учине више за заштиту региона, који ће „сигурно“ добијати више пажње у наредним годинама.

Тагови:

Fridrih Merc

Grenland

Њемачка

SAD

