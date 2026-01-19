Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда

Извор:
Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да ће покушати да убиједи САД да одустану од амбиција према Гренланду.
Он такође истиче да, иако дијели америчку „дугорочну“ забринутост због безбједности Арктика, не може да игнорише чињеницу да су САД некада имале „преко 30.000“ војника на Гренланду, а сада их имају „мање од 200“, па „чак ни сопствена америчка анализа пријетње није толико драматична колико се приказује“.
Он додаје да то не значи да ситуација у будућности не би могла да ескалира изненада, те је важно да европски савезници у НАТО учине више за заштиту региона, који ће „сигурно“ добијати више пажње у наредним годинама.
