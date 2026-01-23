Ispunjena želja opozicije, osporene odluke Vlade Republike Srpske

Krnji Ustavni sud BiH osporio je prethodni saziv Vlade Republike Srpske i sve odluke donesene od 2. septembra do 18. januara, što je na prošloj sjednici NSRS bio jedan od zahtjeva pojedinih opozicionara.

Na sjednici NSRS održanoj 18. januara, u ime poslaničke grupe Narodni front poslanik Željko Dubravac predložio je zaključak Narodnoj skupštini da Vlada poništi sva pravna akta koja su usvojena otkad je tu poziciju preuzeo Savo Minić.

”NSRS zadužuje Vladu da poništi sva pravna akta u periodu od 2. septembra 2025. godine do dana donošenja odluke NSRS o izboru Vlade Republike Srpske. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, stoji u zaključku.

Danas je krnji Ustavni sud upravo ovo i uradio.

”Ne mogu još uvijek da dođem sebi. Svjesni ste da to znači, Vlada je predložila i donijeli smo odluke o platama zaposlenih u kulturu, obrazovanju, roditelji sa četvoro ili više djece, donijeli smo budžet, isplatili plate, penzije, da li ste svjesni da podržavanjem ovoga izazivate opšti haos i prestanak funkcionisanja pravnog života u Srpskoj. Drago mi je jer se ovo neće desiti. Kao nekome ko pripada SNSD-u to što vi nakon ovoga ovu NSRS koristite da pozivate na podršku Blanuši, a moj kolega i predsjednik Republike Srpske (Siniša Karan) koji je pobijedio, koji je pobijedio, ne smije se oglasiti da je živ. 30.000 KM je dobio kazni jer se negdje pojavio kao ministar, samo zato što diše, što je živ. A mi ovdje dođemo u situaciju da se traži ukidanje svih odluka Vlade, da borci, invalidi i penzioneri, vrate ono što su dobili. Da li ste vi svjesni, ovo je samouništenje. Mislite li da preko ovoga možemo tek tako preći. Ovo je potpisano!”; rekao je Minić i rekao da ko stoji iza ovoga, nije njegov prijatelj”, rekao je Savo Minić na pomenutoj sjednici obraćajući se opozicionim poslanicima koji su predložili ovaj zaključak.