Presretnut američki brod, ima ubijenih i ranjenih

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kube objavilo je da su četvorica muškaraca na gliseru registrovanom u SAD ubijena nakon što su presretnuti u kubanskim vodama.

U saopštenju, ministarstvo je navelo da su putnici glisera otvorili vatru na brod obalske straže koji im se približio.

Šest dodatnih putnika je ranjeno u incidentu, koji se dogodio u blizini ostrva na sjevernoj obali Kube.

Identitet onih na brodu ili šta je brod radio u tom području nisu jasni, a kubanska vlada je saopštila da je pokrenuta istraga kako bi se "razjasnio" događaj.

"Prekršili propise"

U saopštenju objavljenom na Iksu preko kubanske ambasade u SAD, Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je brod, registrovan na Floridi, otkriven u blizini Kajo Falkones, u centralnoj provinciji Vilja Klara u srijedu ujutru.

Kada se kubanski brod sa pet pripadnika granične straže ministarstva približio brodu radi identifikacije, "posada glisera koji je prekršio propise otvorila je vatru" i ranila kubanskog komandanta, navodi se u saopštenju.

"Kao posljedica sukoba, do trenutka pisanja ovog izvještaja, četiri agresora na stranom brodu su poginula, a šest je povrijeđeno", dodaje se u saopštenju.

Povrijeđeni su evakuisani i ukazana im je medicinska pomoć.