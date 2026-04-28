"Obezbijediti nultu stopu smrtnosti na radu u Republici Srpskoj"

Nulta stopa smrtnosti na radu u Republici Srpskoj – poruka je Saveza sindikata. Prosječno od deset do četrnaest radnika godišnje izgubi život na radnom mjestu. Iz Saveza sindikata upozoravaju da kaznena politika odražava loše stanje na terenu, te da su život i zdravlje radnika prioritet bez kojeg sistem ne može funkcionisati.

"Ovo stanje koje imamo sada, da godišnje imamo od 10 do 14 povreda na radu stvarno jedan alarmantan podatak i ništa nećemo učiniti ako se ovaj broj drastično ne smanji nama je cilj da kroz izrade strategije kroz uvođenje centralnog registra povreda na radu, izmjene I dopuna zakona dođemo do nulte stope smrtnih povreda na radu", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Fokus nije na rokovima, već na tome da nova strategija zaštite na radu koja se očekuje u junu donese stvarne promjene i smanji broj tragedija.

"Cilj ovoga svega jeste da strategiju na koje sada radimo ne bude mrtvo slovo na papiru ne bude deklarativne prirode da ona rješenja I zadaci budu postavljeni daju rezultati a rezultati moraju biti da imamo sto manje takvih stvari da imamo zdravog kvalitetnog radnik", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Da su promjene neophodne saglasni su i poslodavci. Naglašavaju da su građevinarstvo i šumarstvo najkritičnije oblasti, ali i da rješenje leži u zajedničkom djelovanju i modernizaciji procesa.

"Moraju se preduzeti određene aktivnosti na smanjenju broja poginulih u preduzećima i tu imamo dvije grane, građevina i šumarstvo I da se trebamo fokusirati na taj dio, već je evidentno gdje su problem I na to se država mora fokusirati", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Podrška u kreiranju novih rješenja stiže i iz inostranstva. Iskustva iz Švedske, gdje je bezbjednost radnika na visokom nivou, trebalo bi da posluže kao model.

"Ovo je jedna aktivnost koja je započela I koja će trajati jer ono što zanima vas kao I nas ovdje je to da radnik kada krene na posao da nakon svog radnog dana sigurno vrati svojoj kući s posla to je ono što je najvažnije za sve nas", rekla je Malin Fagerberg Dikson, švedska asocijacija "Sindikati sindikatima’’

Dok nadležni polažu nade u nove zakonske okvire, sindikati i poslodavci podsjećaju da vrijeme curi i da svaki propust u sistemu direktno ugrožava ljudske živote.