Muki tek napunio 30. godina: 11 godina mlađi dečko Tanje Savić proslavio jubilej

Izvor:
Telegraf
26.02.2026
16:00
Komentari:0
Muki Bešić, dugogodišnji partner pjevačice Tanje Savić proslavio je sinoć u Bijeljini svoj jubilarni 30. rođendan, dok će za tri nedjelje pjevačica proslaviti svoj 41.
Slavlje je organizovano u krugu najbližih članova porodice, prijatelja i saradnika u jednom lokalu.
Muki je za svoj rođendan bio posebno elegantan u crnom odijelu i sijao je kraj svoje partnerke.
Među zvanicama je bila i pobjednica Zvezda Granda, pjevačica Šejla Zonić sa mužem.
"Muki. Šef naše porodice", pisalo je na slavljeničkoj torti.
Nakon proslave, Tanja i Muki oglasili su se na društvenim mrežama gdje su podijelili trenutke sa proslave, prenosi Telegraf.
Zanimljivosti
Horoskop za četvrtak: Jednom znaku otvaraju se velike poslovne prilike
"Moj najbolji poklon", rekao je slavljenik u jednom od videa gdje ljubi i grli svoju izabranicu.
Podsjetimo, par je započeo svoju vezu prije tri godine. Muhamed Bešić je 11 godina mlađi od pjevačice, međutim, u njihovom slučaju razlika u godinama samo je cifra.
Par se često oglašava sa zajedničkih putovanja a Muki Tanju prati na svakom nastupu čime pokazuje da joj je velika podrška i oslonac.
Scena
59 min0
Scena
3 h0
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu