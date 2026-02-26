Logo
Muki tek napunio 30. godina: 11 godina mlađi dečko Tanje Savić proslavio jubilej

Пјевачица Тања Савић
Foto: Youtube/ screenshot

Muki Bešić, dugogodišnji partner pjevačice Tanje Savić proslavio je sinoć u Bijeljini svoj jubilarni 30. rođendan, dok će za tri ned‌jelje pjevačica proslaviti svoj 41.

Slavlje je organizovano u krugu najbližih članova porodice, prijatelja i saradnika u jednom lokalu.

Muki je za svoj rođendan bio posebno elegantan u crnom odijelu i sijao je kraj svoje partnerke.

Među zvanicama je bila i pobjednica Zvezda Granda, pjevačica Šejla Zonić sa mužem.

"Muki. Šef naše porodice", pisalo je na slavljeničkoj torti.

Nakon proslave, Tanja i Muki oglasili su se na društvenim mrežama gd‌je su podijelili trenutke sa proslave, prenosi Telegraf.

"Moj najbolji poklon", rekao je slavljenik u jednom od videa gd‌je ljubi i grli svoju izabranicu.

Podsjetimo, par je započeo svoju vezu prije tri godine. Muhamed Bešić je 11 godina mlađi od pjevačice, međutim, u njihovom slučaju razlika u godinama samo je cifra.

Par se često oglašava sa zajedničkih putovanja a Muki Tanju prati na svakom nastupu čime pokazuje da joj je velika podrška i oslonac.

