Troje mrtvih i dvoje povrijeđenih kada se starica (92) automobilom zabila u pekaru

06.02.2026

07:13

Komentari:

0
Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару
Foto: pexels

Tri osobe su poginule, a šest ih je povrijeđeno nakon što se 92-godišnja vozačica sudarila s biciklistom, izgubila kontrolu nad vozilom i zabila se u prodavnicu prehrambenih proizvoda u četvrtak u losanđeleskom naselju Vestvud.

Žena za volanom Tojote Prius udarila je biciklistu, a zatim nastavila voziti još jedan blok prije nego što je skrenula u pekaru unutar prodavnice 99 Ranč Market, gdje se zaustavila.

Hitna pomoć

Svijet

U teškom udesu povrijeđeno 11 osoba: Među njima i muškarac iz BiH

Kapetan policije Los Angelesa Anthoni Espinoza opisao je nesreću kao "nesretan slučaj" i rekao da se ne vjeruje da je bila namjerna.

Dva muškarca, 30 i 55 godina godina starosti, te 42-godišnja žena, koji su se u tom trenutku nalazili u pekari, preminuli su na mjestu događaja. Dvojica muškaraca starih po 35 godina prevezena su u bolnicu u kritičnom stanju, dok su druga dvojica muškaraca, stara 38 i 37 godina, bili u stabilnom stanju.

Biciklista i vozačica odbili su ponudu da budu prevezeni u bolnicu, saopštilo je vatrogasno odjeljenje.

Судница, чекић

Svijet

Muškarac iz BiH osuđen zbog proganjanja bivše žene

Vozačica je 92-godišnja žena, rekla je za Associated Press portparolka vatrogasne službe Los Angelesa Lindsej Lantz. Zvaničnici su naveli da ona sarađuje s istražiocima i da je podvrgnuta medicinskoj procjeni.

Televizijske snimke pokazale su srebrni Prius potpuno unutar prodavnice, s otvorenim gepekom.

Los Anđeles

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
