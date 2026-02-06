Užas: U eksploziji poginulo 18 rudara

U eksploziji u ilegalnom rudniku uglja na sjeveroistoku Indije u četvrtak je poginulo 18 osoba, saopštio je načelnik lokalne policije Vikaš Kumar.

Kumar je sinoć kazao da se procjenjuje da u rudniku u saveznoj državi Maghalaja ima još zatrpanih rudara, prenosi indijski javni servis Newsonair.

Preliminarni izvještaji ukazuju na to da je eksploziju izazvao dinamit koji se koristio za rudarske aktivnosti.

Eksplozija je izazvala urušavanje susjednih rudarskih okna, a veći broj rudara ostao je zarobljen duboko pod zemljom.

Prema lokalnim izvorima, udar eksplozije je bio toliko jak da su se obližnje strukture kamenoloma takođe urušile, što je značajno otežalo spasilačke operacije.

Iz zatrpanog rudnika do sada je izvučen jedan preživjeli rudar, koji je teško povrijeđen i u kritičnom je stanju.

Spasilačke operacije su u toku, a vlasti rade na procjeni punih razmjera tragedije.

Indijski premijer Narendra Modi je u objavi na društvenim mrežama kazao da je incident izuzetno tužan i poželio je brz oporavak povrijeđenima.

Modi je najavio i da će najbližim rođacima svakog preminulog rudara biti dodijeljeno dva miliona rupija (18.798 evra) iz Nacionalnog fonda za pomoć premijera, dok će 50.000 rupija (469 evra) biti dato povrijeđenima.