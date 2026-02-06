U teškom udesu povrijeđeno 11 osoba: Među njima i muškarac iz BiH

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u srijedu, u ranim večernjim satima u oblasti Kelheima, pri čemu je povrijeđeno 11 osoba, dok je jedna osoba zadobila teže povrede.

Kako prenoe mediji, oko 16.45 časova, 46-godišnji Hrvat iz okruga Kelheim vozio je iz Regensburga u pravcu Ingolstadta. Sa njim u vozilu nalazio se 34-godišnji državljanin BiH, nastanjen u okrugu Kelheim. Iz, za sada nepoznatog razloga, kombi je između izlaza Saal / Hafen i Kelheim prešao na suprotnu traku. U tom momentu, kombi je udario u čak tri automobila u suprotnoj traci, koji su se kretali u pravcu Regensburga.

U prvom vozilu nalazio se 68-godišnji Nijemac i njegova 75-godišnja saputnica i oboje su zadobili lakše povrede.

U drugom vozilu, u koje je kombi udario, bila su četiri putnika. Vozač, 58-godišnji Nijemac iz okruga Donau-Ries, zadobio je teške povrede i morao su ga helikopterom hitne pomoći prebaciti u bolnicu. Njegova 51-godišnja saputnica zadobila je lakše povrede. Dvoje putnika, djevojčica od 12 godina i mladić od 20 godina, ostali su nepovrijeđeni.

U trećem vozilu nalazilo se pet osoba. Vozač, 40-godišnji Rumun, njegova 38-godišnja saputnica i troje djece uzrasta od 5, 11 i 13 godina, srećom su takođe zadobili samo lakše povrede. Hrvat, koji je izazvao nezgodu kao i njegov saputnik iz BiH, zadobili su lakše povrede. Sve lakše povrijeđene osobe prevezene su vozilima hitne pomoći u obližnje bolnice.

O težini udesa svjedoči podatak da nijedno od četiri vozila više nije u voznom stanju, prenose Nezavisne.