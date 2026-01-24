Logo
Јовану Делићу одређен притвор

АТВ

24.01.2026

Ухапшен Јован Делић
Фото: Уступљена фотографија

Основни суд у Бијељини одредио је једномјесечни притвор Јовану Делилћу, ухапшеном у акцији МУП-а Републике Српске у којој је пронађено и одузето 215 грама кокаина.

Акција је спроведена у Бијељини, Билећи и Требињу. Делићу је поред кокаина пронађено и одузето 6.850 евра и мобилни телефон.

Ухапшен Јован Делић

Хроника

АТВ сазнаје: Ухапшен Јован Делић, претреси на више локација

Процјењује се да је улична вриједност одузете дроге око 16.000 евра.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Бијељина и Требиње данас су у оквиру оперативних активности на пољу сузбијања трговине наркотицима извршили претресе локација и возила на подручју Бијељине, Билеће и Требиња које користи лице Ј. Д. из Требиња.

Јован Делић

Бијељина

Притвор

Osnovni sud

