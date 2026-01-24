Јовану Делићу одређен притвор

Извор:
Основни суд у Бијељини одредио је једномјесечни притвор Јовану Делилћу, ухапшеном у акцији МУП-а Републике Српске у којој је пронађено и одузето 215 грама кокаина.
Акција је спроведена у Бијељини, Билећи и Требињу. Делићу је поред кокаина пронађено и одузето 6.850 евра и мобилни телефон.
Процјењује се да је улична вриједност одузете дроге око 16.000 евра.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Бијељина и Требиње данас су у оквиру оперативних активности на пољу сузбијања трговине наркотицима извршили претресе локација и возила на подручју Бијељине, Билеће и Требиња које користи лице Ј. Д. из Требиња.
