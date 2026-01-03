Logo
Ово је јединица која је заробила Николаса Мадура

Извор:

Телеграф

03.01.2026

18:38

Делта Форс
Фото: Screenshot / YouTube

Елитна јединица америчке војске за специјалне операције, позната као Делта Форс извела је у суботу напад како би заробила предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу, јавили су извори за ЦНН.

Делта Форс је једна од водећих јединица америчке војске за специјалне мисије, специјализована за антитероризам, спасавање талаца, директне акције и специјално извиђање - често усмјерене против циљева високе вриједности.

Формирана 1977. године, Делта Форце је директно подређена Заједничкој команди за специјалне операције и стационирана у Форт Брегу у Сјеверној Каролини. Састоји се од осам оперативних "оперативних одреда".

Готово све информације о Делта Форс су строго поверљиве, али ова јединица се генерално користи за извођење најкомплекснијих, тајних и опасних мисија по директиви предсједника Сједињених Америчких Држава и секретара одбране.

Слично познатом СИЛ Тим 6 америчке морнарице, Делта Форс је играла кључну улогу у неким од најпознатијих војних операција САД у скорије вријеме - укључујући мисију 1993. године за спасавање америчких војника у Сомалији након што је њихов хеликоптер оборен током Битке код Могадиша. Та мисија је касније постала позната по филму из 2001. године "Пад црног јастријеба".

Делта Форс је такође учествовала у Операцији "Џаст Коз" у Панами, која је довела до хапшења панамског диктатора Мануела Норијеге у децембру 1989. године, а више званичника Трампове администрације ову операцију је навело као преседан за мисију против Мадура.

Елитна јединица ФБИ помогла у хапшењу

Елитна јединица Федералног истражног бироа (ФБИ) помогла је у хапшењу венецуеланског лидера Николаса Мадура, преноси ЦНН позивајући се на изворе упознате с операцијом.

Тим за спасавање талаца (ХРТ) био је интегрисан с америчком војском као дио специјалне операције, рекао је извор за ЦНН.

ХРТ, често називан и само Тим за спасавање талаца, је специјализована јединица која се распоређује у различитим ситуацијама, укључујући "хапшења високог ризика, тајне операције и акције надзора", наводи ФБИ, преноси "Телеграф".

Nikolas Maduro

Америка

Venecuela

SAD

