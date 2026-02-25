Logo
Sraman transparent Turaka na utakmici protiv Partizana

25.02.2026

Транспарент турских навијача
Foto: Screenshot / X

Košarkaši Partizana u okviru 29. kola Evrolige poraženi su u Itsanbulu od Fenerbahčea u Evroligi.

Utakmicu u drugi plan gurnuli su turski navijači koji su istakli i jedan, u najmanju ruku, sraman transparent.

Naime, oni su totalno istorijski promašili određene stvari.

Već smo vidjeli kakvu je koreografiju imao Partizan kada je Fenerbahče stigao u Beograd, a tada je viđena scena u kojoj Miloš Obilić ubija Murata. To je podiglo prašinu u Evropi, dok su sada i navijači Fenerbahčea poželjeli da uzvrate istom mjerom, ali, totalno pogrešnom.

Кошаркаши Партизана

Košarka

Partizan pao 20. put u Evroligi

Kako se moglo vidjeti na slici koju su podigli Turci se vidi datum 28. jun 1389. godine, što je datum kada se odigrao Kosovski boj.

Prema predanjima, Kosovski boj je pripao Srbima, iako postoje razne istorijske verzije.

Međutim, poslije toga su Srbi potpali pod Turke, dok, slika kod navijača je poprilično čudno.

Oni su stavili dvojicu turskih vojnika, jednog na konju, a u pozdini je Niška tvrđava.

To nije sve, pošto su imali i transparent na kom je pisalo.

"Svi ste vi turski sinovi", stajalo je na transparentu.

