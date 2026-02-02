Logo
Kijev ne odustaje od kursa uništenja kanonskog pravoslavlja

SRNA

02.02.2026

22:26

Кијев не одустаје од курса уништења канонског православља
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Kijev ne odustaje od kursa potpunog prekida veza miliona ukrajinskih vjernika sa Rusijom i preduzima korake za uništavanje kanonskog pravoslavlja u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako su istakli, nije se promijenila politika režima Vladimira Zelenskog prema likvidaciji kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, praćena masovnim kršenjem vjerskih sloboda, oduzimanjem crkava, nasiljem i represijom nad sveštenstvom i vjernicima.

U saopštenju se dodaje da Kijev ne odustaje od kursa ka potpunom uništenju vjekovnih veza miliona vjernika zemlje sa Rusijom kao istorijskom i duhovnom domovinom.

"Kijev i dalje preduzima korake za uništavanje kanonskog pravoslavlja u Ukrajini, koristeći u tu svrhu zakon usvojen 2024. godine o zaštiti ustavnog poretka u oblasti vjerskih organizacija", navedeno je u saopštenju.

Kijev

Rusija

