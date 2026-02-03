Minić sa ambasadorom Slovačke u BiH: Srpska opredijeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Slovačke u BiH Romanom Hlobenom, a riječ je o prvom zvaničnom sastanku premijera Minića sa predstavnikom diplomatskog kora nakon izbora nove Vlade.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji, evropskom putu BiH, kao i o značaju dijaloga i međusobnog uvažavanja svih nivoa vlasti.

Ambasador Hloben izrazio je, kako je naglasio, podršku legitimno izabranoj novoj Vladi Republike Srpske, premijeru Miniću poželio uspješan rad u predstojećem mandatu, te istakao da Evropska unija predstavlja prijatelja BiH i da evropske integracije donose brojne koristi za sve njene narode i institucije, naglasivši značaj dijaloga i poštovanja ustavnog okvira BiH.

Predsjednik Vlade Republike Srpske @minic_savo razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Slovačke u BiH @RomanHloben, a riječ je o prvom zvaničnom sastanku premijera Minića sa predstavnikom diplomatskog kora nakon izbora nove Vlade.



Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o… pic.twitter.com/0lFBAKfdlQ — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) February 3, 2026

Predsjednik Vlade zahvalio je ambasadoru Slovačke na podršci i konstruktivnom razgovoru, ističući da je Republika Srpska opredijeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti u okviru evropske agende, uz dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma.

Sagovornici su ocijenili da su otvorena komunikacija i uvažavanje različitih stavova ključni za stabilnost i napredak, te izrazili spremnost za nastavak dobre saradnje.