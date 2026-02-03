Logo
Large banner

Tinejdžer "pokosio" trudnicu, pa pobjegao: Poznato stanje bebe

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

12:41

Komentari:

0
Тинејџер "покосио" трудницу, па побјегао: Познато стање бебе
Foto: Unsplash

Dječak (13) uhapšen je zbog sumnje da je električnim biciklom udario trudnicu u britanskom mjestu Puli, a zatim pobjegao s mjesta nesreće.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak, 26. januara, oko 15.50 časova u Herbert aveniji.

Pešakinja, trudnica u tridesetim godinama, primljena je u bolnicu sa teškim povredama odmah nakon nesreće.

Njena beba, koja je rođena nakon nesreće, isto je u teškom stanju i ostaje pod strogim nadzorom ljekara.

Prema saopštenju policije, vozač električnog bicikla nije se zaustavio na mjestu nesreće, a policija je nekoliko dana tragala za njim.

Nakon hapšenja on se nalazi u pritvoru.

miroslav lajcak

Svijet

Oglasio se Lajčak prvi put nakon što je povezan sa Epstajnom

"Naša istraga se nastavlja i do sada smo uhapsili jednu osobu. Želio bih da se zahvalim javnosti koja se javila i pružila informacije koje će nam pomoći u istrazi. I dalje apelujemo na sve koji imaju informacije o ovom incidentu, a nisu već razgovarali sa policijom, da nas kontaktiraju", rekao je glavni inspektor, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

beba

trudnica

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Hronika

Pančevac pao zbog 5,5 tona opasnih materija

11 h

0
Теодор Мајмуновић

Društvo

Majmunović podnio ostavku

11 h

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Scena

Bomba greškom bačena na Čolinu kuću, evo ko je bio meta

11 h

0

Više iz rubrike

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Svijet

Oglasio se Lajčak prvi put nakon što je povezan sa Epstajnom

12 h

0
Паника у вртићу: Отровано 12 малишана

Svijet

Panika u vrtiću: Otrovano 12 mališana

12 h

0
Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

Svijet

Sin norveške princeze na suđenju zbog silovanja

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner