Tinejdžer "pokosio" trudnicu, pa pobjegao: Poznato stanje bebe

Telegraf
03.02.2026
12:41
Dječak (13) uhapšen je zbog sumnje da je električnim biciklom udario trudnicu u britanskom mjestu Puli, a zatim pobjegao s mjesta nesreće.
Nesreća se dogodila u ponedjeljak, 26. januara, oko 15.50 časova u Herbert aveniji.
Pešakinja, trudnica u tridesetim godinama, primljena je u bolnicu sa teškim povredama odmah nakon nesreće.
Njena beba, koja je rođena nakon nesreće, isto je u teškom stanju i ostaje pod strogim nadzorom ljekara.
Prema saopštenju policije, vozač električnog bicikla nije se zaustavio na mjestu nesreće, a policija je nekoliko dana tragala za njim.
Nakon hapšenja on se nalazi u pritvoru.
"Naša istraga se nastavlja i do sada smo uhapsili jednu osobu. Želio bih da se zahvalim javnosti koja se javila i pružila informacije koje će nam pomoći u istrazi. I dalje apelujemo na sve koji imaju informacije o ovom incidentu, a nisu već razgovarali sa policijom, da nas kontaktiraju", rekao je glavni inspektor, prenosi Telegraf.
