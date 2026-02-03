Logo
Snijeg paralisao aerodrom u Frankfurtu, otkazane desetine letova

03.02.2026

19:02

Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова
Foto: Youtube

Njemački aerodrom u Frankfurtu danas (3. februara) je privremeno obustavio letove na više od sat vremena nakon što su obilne padavine prekrile piste snijegom.

Operacije su zaustavljene oko 15 časova po lokalnom vremenu, a u tom periodu nije bilo ni polijetanja ni slijetanja zbog nagomilanog snijega na pistama, objavio je operater aerodroma Fraport AG.

Prema podacima Fraporta, najmanje 67 od ukupno 922 planirana leta za taj dan je otkazano, dok je desetak aviona preusmjereno na aerodrom u Štutgartu, prenosi Tan‌jug.

Piste su ponovo otvorene oko 16.15 časova, ali su iz Fraporta upozorili da se i dalje mogu očekivati kašnjenja u saobraćaju.

Putnicima je savjetovano da se o statusu svojih letova informišu kod aviokompanija.

Frankfurt

Snijeg

