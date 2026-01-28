Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država sa Danskom i Grenlandom u vezi sa interesovanjem predsjednika SAD Donalda Trampa za to dansko područje počinju danas, navodeći da je uspostavljen "profesionalan proces" koji bi trebalo da dovede do "dobrog ishoda za sve".

On je pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata naveo da su, dok se obraćao senatorima, u toku ili u pripremi sastanci na tehničkom nivou sa partnerima iz Grenlanda i Danske, ocjenjujući da će proces biti redovan, profesionalan i vođen bez pretjerane medijske pažnje.

- Želimo da to radimo bez pretvaranja svakog razgovora u medijski spektakl, jer to ostavlja više prostora za fleksibilnost i pozitivan ishod na obe strane - rekao je Rubio, prenosi CBS Njuz.

Rubio je ponovio da vjeruje da će razgovori rezultirati pozitivnim rješenjem i dodao da očekuje slične poruke i od evropskih partnera u skorije vrijeme.

Rubio je rekao da je interes predsjednika SAD za Grenland "jasan" i da predstavlja pitanje nacionalne bezbjednosti, navodi CBS Njuz.

Zakonodavci iz obe političke stranke izrazili su zabrinutost zbog, kako su naveli, pojačane retorike predsjednika Trampa o preuzimanju Grenlanda, uključujući i pominjanje vojne sile.

Rubio je, međutim, naglasio da je Tramp "vrlo jasno stavio do znanja da Sjedinjene Države neće koristiti silu niti vojnu silu u Grenlandu".

- Trenutno smo u dobroj poziciji - rekao je Rubio, dodajući da dalji razgovori počinju već danas.

Tokom saslušanja, Rubio je priznao da je Tramp tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu greškom više puta pomenuo Island umjesto Grenlanda, navodeći da je riječ o lapsusu.

- Mislio je na Grenland. Svi smo upoznati sa tim da predsjednici ponekad naprave verbalne greške - rekao je Rubio.