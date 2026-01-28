Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Pjevač Boris Stjepanović progovorio je o priči koja se pojavila u javnosti da mu je Mina Kostić ukrala bakšiš. On je potvrdio informacije koje kruže i ispričao šta se dogodilo.

"Par neprijatnih situacija nisam imao sem jedne. To je bilo prije izvesnog broja godina, možda i deset, situaciju da je meni i kolegama sa kojima sarađujem ukraden bakšiš sa svirke. To je bilo kada je sa nama nastupala Mina Kostić. To je jedina neprijatna situacija, ne mogu da se sjetim da je bilo, i ako je bilo, bilo je manje bitno i u sklopu posla. Ovo je bila baš situaciju koju ne biste voljeli da vam se desi kojim god poslom da se bavite, da vam neko ukrade novac", kaže Boris i prisjeća se dana kada je sve objelodanio:

"To jutro nakon nastupa sam napisao status, a nikada nisam imao želju da budem prisutan u medijima, naročito ne tako. Oglasio sam se najviše zbog kolega mojih da budu oprezni, da obrate pažnju kako na Minu tako i na ostale neke ljude na koje sumnjaju."

Pjevač kaže da je to veče upoznao Minu Kostić kada je došla da pjeva sa njima na jednom splavu u Beogradu.

"Tekla je svirka i pred kraj, zadnjih 15ak minuta jedan od gostiju prišao je i ostavio novčanicu od 500 evra. Na bini smo bili Mina Kostić i ja, u tom trenutku ona je pjevala i on je prišao dao joj novac. Da pojasnim ljudima koji se ne bave muzikom, pošto moje kolege znaju, da se bakšiš dijeli na ravne časti među muzičarima. Svako ima svoju pogodbu, ali bakšiš se dijeli, to je nepisano pravilo. Ona je tu novčanicu držala na mikrofonu. Da naglasim da je to nepoštovanje prema meni i momcima, oni su uvježbavali njen repertoar i nisu manje važniji jer sviraju iza nas. Pjevala je na moj mikrofon, došla da pjeva bez svog mikrofona i bez muzičara, a to su osnovne stvari. Uglavnom, i kako je vraćala mikrofon izvukla je novčanicu i stegla je u pesnicu. Uspio sam da joj izgovorim: 'Ostavi taj novac', pošto se novac ostavljao na miksetu, tu je bilo sve što smo dobili tokom večeri. Pošto sam vidio da neće, probao sam da joj uzmem, ona je to ščepala kao da su posljednje pare. Ne ide da se rvem sa ženom, pustio sam je. Sišla je sa bine, a ja sam nastavio da pjevam. Uzela je dogovoreni novac i kroz šank je izašla na izlaz za osoblje", iskren je pjevač, prenosi Mondo.