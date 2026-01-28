Logo
Pokazala tetovažu na intimnom dijelu: Bojana Ordinačev zapalila društvene mreže u bikiniju

Blic

28.01.2026

11:03

0
Глумица Бојана Ординачев
Foto: Instagram

Glumica Bojana Ordinačev (45) oduševila je javnost objavom na društvenim mrežama. Naime, atraktivna glumica podijelila je fotografiju u bikiniju, pokazavši zavidnu figuru, a komplimenti na njen račun samo su se nizali.

U petoj deceniji izgleda besprekorno

Iako je u petoj deceniji, Bojana izgleda besprekorno, a mnogi su komentarisali da doslovno pršti kako izgleda i koliko je zategnuta.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji se nije mogao ne primijetiti, a to je tetovaža na unutrašnjosti butine, na intimnom dijelu tijela, koju glumica rijetko pokazuje u javnosti.

Бојана Ординачев показала тетоважу
Bojana Ordinačev pokazala tetovažu

Glumom se bavi duže od dvije decenije

Inače, Bojana Ordinačev, glumom se bavi duže od dvije decenije, u šta je teško povjerovati na prvi pogled imajući u vidu njen mladoliki izgled. Bojana je dobila dijete u 41. godini, a oca djeteta nikada nije predstavila javnosti.

Njen porođaj bio je predviđen za 38 nedjelju carskim rezom, međutim beba je požurila i došla na svijet u 36 nedjelji (i 5 dana) potpuno prirodnim putem.

- Nisam bila psihički pripremljena da će se to desiti na taj način, ali podrškom sjajne doktorke Mihajlović i toplinom svih prisutnih porodila sam se za dvadeset minuta (ekipo, „sori“ još jednom što sam jako vikala). Hvala vam što ste učinili da svoj porođaj pamtim kao ubjedljivo najljepše iskustvo i kada bi se ponovilo, voljela bih da bude isto tako kao prvi put. Žene, sigurna sam da znate o čemu pričam i koliko je važno osjećati se sigurno u tim trenucima.

Bojana Ordinačev

glumica

tetovaža

